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Аэропорт Казани временно ограничил прием и отправку самолетов

Летевшие в Казань самолеты перенаправили в Самару, Чебоксары, Уфу, Ульяновск и Москву. В столице их примет аэропорт Внуково
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы с 11:29 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

Как уточнила пресс-служба аэропорта в Казани, воздушную гавань временно закрыли на прием и отправку самолетов по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения.

Направляющиеся в аэропорт рейсы перенаправили на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву — в столице их примет аэропорт Внуково.

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
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Фото:Максим Туманов / ТАСС

В последний раз работу аэропорта в Казани ограничивали 31 мая. Тогда меры «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» коснулись также воздушной гавани в Нижнекамске. На предприятиях объявили эвакуацию. Спустя несколько часов с обоих аэропортов сняли ограничения на работу.

Позже Минобороны сообщило, что российские военные сбили украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты на территории Татарстана. Телеграм-каналы Shot и Baza со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Атнинском районе Татарстана видели беспилотники.

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Казань аэропорты Росавиация
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