Аэропорт Казани временно ограничил прием и отправку самолетов
Аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы с 11:29 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
Как уточнила пресс-служба аэропорта в Казани, воздушную гавань временно закрыли на прием и отправку самолетов по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения.
Направляющиеся в аэропорт рейсы перенаправили на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву — в столице их примет аэропорт Внуково.
В последний раз работу аэропорта в Казани ограничивали 31 мая. Тогда меры «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» коснулись также воздушной гавани в Нижнекамске. На предприятиях объявили эвакуацию. Спустя несколько часов с обоих аэропортов сняли ограничения на работу.
Позже Минобороны сообщило, что российские военные сбили украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты на территории Татарстана. Телеграм-каналы Shot и Baza со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Атнинском районе Татарстана видели беспилотники.
Черчесову предложили работу в новой сборной
Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича
Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России
Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России
Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео
Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео
Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит