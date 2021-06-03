Мурашко словами «спокойно все» опроверг начало третьей волны COVID-19

По словам министра здравоохранения, в России нет третьей полны COVID-19. Мурашко пояснил, что в целом заболеваемость по стране снижается, однако регионы по-разному выходят из пандемии

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В России нет третьей волны распространения коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии]», — пояснил он.

В конце марта замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости и само течение заболеваний «позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции».

Однако министр тогда счел, что разговоры о третьей волне COVID-19 пока преждевременны.