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Россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных

Более половины опрошенных ВЦИОМ согласились с тем, что налоги могут быть и высокими, если бедные люди за счет этого будут иметь более широкий доступ к бесплатным госуслугам

Большая часть россиян согласны платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки, следует из данных опроса ВЦИОМ (есть у РБК).

Этот вариант выбрали 54% опрошенных центром. В нем уточняется, что большая поддержка бедных означает большее количество бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности. Чаще всего такой вариант выбирали люди старшей возрастной группы (60 лет и старше). Еще 28% считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек смог распоряжаться своими деньгами наилучшим для него образом.

Опрос ВЦИОМ прошел 2 марта, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился с помощью телефонного интервью

Помимо этого, 45% россиян предпочитают платить больше налогов, если это обеспечит им уверенность в широкой доступности и высоком качестве госуслуг. Однако 33% хотели бы платить меньше налогов, отдавая себе отчет в том, что госуслуги могут быть более низкого качества и менее доступными.

Подавляющее большинство россиян (83%) выступает за прогрессивную шкалу налогообложения, при которой чем богаче человек, тем больший процент налога он должен платить. Еще 13% выступили за одинаковую налоговую ставку вне зависимости от дохода.

Как изменятся налоговые платежи россиян с 2021 года
Экономика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Опрос также показал, что россиян не настолько привлекает возможность влиять на распределение налоговых поступлений, чтобы платить в этом случае больше налогов. Так ответили 65% респондентов. Согласились платить больше налогов при возможности оказывать влияние на распределение поступлений 26%. При этом 81% участников исследования посчитали, что налоги необходимо платить государству в полном объеме. А 15% полагают, что если есть возможность, то лучше избежать этих платежей, полностью или частично.

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В апреле ВЦИОМ выяснил, что больше трети россиян (36%) считают действующие налоги чрезмерными. Как достаточное налоговое бремя охарактеризовали 52% опрошенных и лишь 1% заявили, что налоговое бремя недостаточно.

Авторы
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Мария Лисицына
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