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Прокуратура начала проверку после пожара в больнице в Татарстане

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту пожара в больнице Зеленодольска, который привел к жертвам. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

«Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков поручил зеленодольскому городскому прокурору провести проверку по факту пожара в центральной районной больнице», — отмечается в сообщении. Для координации работы правоохранительных органов зеленодольский городской прокурор Анатолий Трифонов выехал на место происшествия.

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Фото: МЧС России

В ходе проверки прокуратура вместе с МЧС установят причины возгорания, дадут оценку соблюдению в больнице требований пожарной безопасности и действиям сотрудников медучреждения во время ЧС.

По предварительным данным прокуратуры, пожар вспыхнул вечером 22 мая в одной из палат ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ». Сейчас возгорание полностью ликвидировано. «Есть погибшие и пострадавшие», — уточняется в сообщении.

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Фото: МЧС России

Проверка находится на особом контроле у прокурора региона. Кроме того, на контроль взято расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности). Минздрав Татарстана ранее сообщил, что в результате пожара погибли три человека.

Теги: Татарстан, пожар, прокуратура
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