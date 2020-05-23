Прокуратура начала проверку после пожара в больнице в Татарстане

Фото: МЧС России

Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту пожара в больнице Зеленодольска, который привел к жертвам. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

«Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков поручил зеленодольскому городскому прокурору провести проверку по факту пожара в центральной районной больнице», — отмечается в сообщении. Для координации работы правоохранительных органов зеленодольский городской прокурор Анатолий Трифонов выехал на место происшествия.

В ходе проверки прокуратура вместе с МЧС установят причины возгорания, дадут оценку соблюдению в больнице требований пожарной безопасности и действиям сотрудников медучреждения во время ЧС.

По предварительным данным прокуратуры, пожар вспыхнул вечером 22 мая в одной из палат ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ». Сейчас возгорание полностью ликвидировано. «Есть погибшие и пострадавшие», — уточняется в сообщении.