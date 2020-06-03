Онищенко не увидел необходимости в тотальной вакцинации от коронавируса

По его мнению, вакцинировать будут людей из групп риска по медицинским показаниям, например, пожилых, и по профессиональному признаку, то есть тех, кто работает с большим количеством людей

Тотальная вакцинация населения от коронавируса не будет проводиться, сообщил в эфире телеканала «Звезда» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его мнению, вакцинировать будут людей, входящих в группы риска по медицинским показаниям. «Это, прежде всего, пожилые люди. <...> Затем, возможно, будет группа риска по профессиональному признаку», — отметил Онищенко. Он уточнил, что в эту группу будут входить люди, которые в рамках своих профессиональных обязанностей вынуждены общаться с большим количеством людей, как, например, работники торговли.

«Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики, ученый, говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения», — заявил эксперт.

В конце мая противоположную точку зрения высказывал главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико. Он утверждал, что залогом неуязвимости населения является вакцинация 95% людей. «Она [коронавирусная инфекция] не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц», — считает Брико.