Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 июня

Мосгордума предлагает законодательно закрепить удаленку, театры против шахматной рассадки, во Франции открыли рестораны, бары и кафе — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 423,7 тыс. (8863 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 5037 человек (182 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 186,9 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве умер еще 61 человек с коронавирусом за сутки. Общее число жертв в городе превышает 2,6 тыс.

Мосгордума внесла в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс, которые закрепят нормы удаленной работы. Авторы законопроекта считают, что выработанные за время пандемии нормы удаленки не потеряют актуальность и после стабилизации ситуации.

В санатория Ставрополья и Краснодарского края начали принимать первых отдыхающих. Правда, пока их немного: на шесть открытых санаториев Краснодарского края сейчас приходятся 48 человек, а на 71 санаторий Краснодарского — немногим более тысячи.

Премьер Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору провести анализ практики применения московских нормативных актов, принятых для борьбы с эпидемией, в том числе и указов Сергея Собянина. Глава правительства потребовал от них обратить «особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан».

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Вакцина, которую Минобороны будет испытывать на добровольцах из числа военных, уже прошла испытания на хомяках и обезьянах, и они доказали ее безопасность, утверждают в ведомстве.

Руководители российских театров выступили против шахматной рассадки зрителей после возобновления их работы. На такой мере безопасности настаивает Минкультуры. Опрошенные РБК директора назвали ее «сложной», «нелепой» и «малоприятной».«Есть экономика театра, нам нужно продолжать жить», — объяснил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 6,19 млн человек, более 376,3 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 6,378 млн человек, более 380,2 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены свыше 1,83 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (555,3 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (279,3 тыс.), Испания — на пятом (239,9 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Во Франции со 2 июня разрешены поездки по всей стране, а также возобновили работу рестораны, бары и кафе. В Париже сохранились более жесткие правила, открыты только заведения с верандами. Столики разрешили размещать на тротуарах и даже на парковках.

Официальные лица ВОЗ на совещании в самом начале пандемии 6 января жаловались на то, что Китай не делится информацией об эпидемии COVID-19. С записью совещания ознакомилось агентство AP. Эта информация расходится с официальной позицией ВОЗ, которая всегда поддерживала Китай.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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