Дептранс составил портрет среднестатистического любителя самокатов

Большинство любителей электросамокатов используют такой вид транспорта для прогулок по городу, часто — чтобы добраться до станции метро. Среднестатистический пользователь самоката — мужчина средних лет

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Департамент транспорта Москвы обрисовал портрет среднестатистического пользователя электросамоката - это мужчина в браке с водительским удостоверением в возрасте около 33 лет.

Согласно опросу дептранса, 14% респондентов владеют собственным электросамокатом, 25% работают в сфере IT. У 36% опрошенных есть несовершеннолетние дети, в браке состоят 59%.

За год число женщин в сервисе по аренде самокатов выросло в 2,2 раза, на сегодняшний день этим видом транспорта пользуются 42% опрошенных девушек. Мужчины чаще арендуют электросамокат для поездок по делам, женщины — для прогулок и удовольствия. Каждый четвертый участник опроса брал самокат в прокат хотя бы один раз, а 37% опрошенных берут его напрокат каждую неделю.

По данным дептранса, сервисами по аренде электросамокатов пользуются 4 млн человек. «Со старта сезона они совершили уже более 10 млн поездок, что в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году», — уточнили в департаменте. Чаще всего этот вид транспорта арендуют для того, чтобы быстрее добраться до другого — метро, МЦК, МЦД или остановки автобуса.

Россияне с креативом подходят к использованию электросамокатов. Так, 1 мая в Волгограде оштрафовали жителя, который прикрепил к электросамокату кресло и прокатился на нем по центру города. Ему выписали штраф в размере 800 руб. В августе 2022 года житель Москвы прикрепил к электросамокату компьютерное кресло. Он управлял транспортом одной рукой, пока вторая лежала на подлокотнике.