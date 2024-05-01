В Волгограде оштрафовали парня, прикрепившего кресло к электросамокату
Жителя Волгограда, который прикрепил к электросамокату кресло и прокатился на нем по центру города, оштрафовали за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«22-летний волгоградец передвигался по проспекту Ленина на средстве индивидуальной мобильности, установив на него мягкую мебель», — говорится в публикации. Его задержали сотрудники Госавтоинспекции. Волгоградцу выписали штраф в размере 800 руб.
Это не первый подобный случай. Так, в августе 2022 года житель Москвы прикрепил к электросамокату компьютерное кресло. На кадрах видно, что он управлял самокатом одной рукой, пока вторая лежала на подлокотнике.
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