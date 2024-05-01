В Волгограде оштрафовали парня, прикрепившего кресло к электросамокату

Волгоградца оштрафовали за то, что он прикрепил к самокату кресло

Фото: МВД России

Жителя Волгограда, который прикрепил к электросамокату кресло и прокатился на нем по центру города, оштрафовали за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«22-летний волгоградец передвигался по проспекту Ленина на средстве индивидуальной мобильности, установив на него мягкую мебель», — говорится в публикации. Его задержали сотрудники Госавтоинспекции. Волгоградцу выписали штраф в размере 800 руб.

Это не первый подобный случай. Так, в августе 2022 года житель Москвы прикрепил к электросамокату компьютерное кресло. На кадрах видно, что он управлял самокатом одной рукой, пока вторая лежала на подлокотнике.