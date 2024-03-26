В Москве открылся сезон проката велосипедов и электросамокатов

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Порядка 60 тыс. электросамокатов и 11 тыс. механических и электрических велосипедов будет доступно в этом сезоне в Москве для проката, об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

«85 процентов всех поездок совершается с транспортной целью, чтобы, например, доехать до остановки городского транспорта, офиса, дома, парка или торгового центра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что электровелосипед 2.0 улучшенной модификации является новинкой этого года. Три тысячи таких велосипедов появятся на улицах города в течение сезона. Кроме того, сейчас в городе оборудовано 14 тысяч городских велопарковок, а в этом году планируется установить еще девять тысяч.

Компания Woosh 18 марта сообщала о том, что их самокаты в этом году будут оснащены большими индивидуальными номерами для удобства фиксации нарушений камерами.

«Они выполнены из гибкого износостойкого пластика, а размер в ширину не превышает ширину самоката. Индивидуальный номер устройства будет так же легко распознать, как и номера у автомобилей», — сообщается на сайте компании.

Московская городская дума 23 февраля внесла в Госдуму законопроект о штрафах за нарушение правил дорожного движения на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Штрафы для водителей электросамокатов за оставление места ДТП и причинение вреда здоровью составят до 1,5 тыс. руб., а за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — до 30 тыс. руб.