Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 100,36 (-0,29) Инвестиции, 24 июл, 18:07 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 90,49 (+0,1) Инвестиции, 24 июл, 18:07
Бастрыкин заявил об отсутствии моральных принципов украинских властей Политика, 04:19
Россияне назвали самые опасные для туризма страны Общество, 04:00
Один человек погиб после переворота лодки возле Кронштадта Общество, 03:53
На акции протеста в Тель-Авиве пострадали 10 полицейских Политика, 03:33
Олег Дерипаска подал в суд на Елизавету Осетинскую и Ольгу Романову Общество, 03:32
«Коммерсантъ» сообщил о возбуждении дела о терроризме после атаки дронов Политика, 03:24
Bloomberg узнал о планах Disney перенести премьеры из-за забастовки Общество, 02:59
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
На подступах к Киеву сработали силы ПВО Политика, 02:39
Полиция Тель-Авива разогнала протестующих с помощью водометов Политика, 02:28
AFP узнало о предложении Литвы использовать порты Балтии для зерна Политика, 02:05
Китай выступил против превращения интернета в «поле битвы» Политика, 01:51
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Эрдоган назвал сроки рассмотрения заявку Швеции на вступление в НАТО Политика, 01:21
В ВВС Украины назвали преимущество России перед ВСУ Политика, 00:55
Общество ,  
0 

Один человек погиб после переворота лодки возле Кронштадта

СК: возле Кронштадта перевернулась лодка, один человек погиб

Возле Кронштадта перевернулась лодка с людьми на борту, один человек погиб, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

«Вечером 24 июля 2023 года поступило сообщение о том, что в районе дамбы возле города Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находилось шесть человек. По предварительной информации все люди извлечены из воды, один человек погиб», — говорится в сообщении ведомства. Следователи начали проверку обстоятельств произошедшего.

23 июля в Нижегородской области перевернулась лодка с двумя взрослыми и ребенком. Инцидент произошел на озере Ефимьевское в Богородском муниципальном округе. Семья сплавлялась по озеру на надувной лодке, которая перевернулась. Шестилетнего мальчика и его мать очевидцы смогли достать из воды, его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Женщину, несмотря на оказанную первую помощь, спасти не удалось. Тело мужчины из водоема извлекли водолазы МЧС.

Теги
Кронштадт Следственный комитет лодка
Материалы по теме
Госпитализированный после ЧП с катером в Финском заливе мужчина умер
Общество
Компания-владелец затонувшего батискафа удалила все аккаунты из соцсетей
Общество
В Бурятии перевернулись четыре катамарана с туристами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter