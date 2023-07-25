Один человек погиб после переворота лодки возле Кронштадта

Возле Кронштадта перевернулась лодка с людьми на борту, один человек погиб, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

«Вечером 24 июля 2023 года поступило сообщение о том, что в районе дамбы возле города Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находилось шесть человек. По предварительной информации все люди извлечены из воды, один человек погиб», — говорится в сообщении ведомства. Следователи начали проверку обстоятельств произошедшего.

23 июля в Нижегородской области перевернулась лодка с двумя взрослыми и ребенком. Инцидент произошел на озере Ефимьевское в Богородском муниципальном округе. Семья сплавлялась по озеру на надувной лодке, которая перевернулась. Шестилетнего мальчика и его мать очевидцы смогли достать из воды, его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Женщину, несмотря на оказанную первую помощь, спасти не удалось. Тело мужчины из водоема извлекли водолазы МЧС.