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Общество ,  
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Politico сообщило о возможной отмене в США решения суда о праве на аборт

Politico: Верховный суд США может отменить историческое решение об абортах
Решение суда от 1973 года легализовало аборты на федеральном уровне и лишило штаты права запрещать прерывание беременности. Теперь Верховный суд может постановить, что судьи в 1973 году были неправы и решение следует отменить
Акция протеста перед зданием Верховного суда
Акция протеста перед зданием Верховного суда (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Верховный суд США может проголосовать за отмену исторического решения по делу Роу против Уэйда от 1973 года, которое гарантировало конституционную защиту права на аборт на федеральном уровне, пишет газета Politico со ссылкой на проект решения суда. Также суд может выступить против решения по делу Фонда планирования семьи против Кейси от 1992 года, которое подтверждало основной посыл решения суда 1973 года.

Дело Роу против Уэйда слушалось в 1970-х годах в Техасе. Истцом выступала Норма Маккорви под псевдонимом Джейн Роу. Она подала иск в окружной суд, так как законы Техаса того времени не разрешали ей сделать аборт (они были разрешены только в случае изнасилования или инцеста). Ответчиком выступил окружной прокурор Генри Уэйд. Дело дошло до Верховного суда, который в итоге вынес решение в пользу Маккорви. Судьи пришли к выводу, что женщина может прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным. Свое решение они обосновали Четырнадцатой поправкой, гарантирующей право на неприкосновенность частной жизни. Решение суда легализовало аборты на федеральном уровне, штаты потеряли возможность их запрещать.

В проекте решения Верховного суда, который Politico опубликовала 2 мая, говорится, что «Роу была совершенно неправа с самого начала».

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

«Ее аргументация была исключительно слабой, а решение [суда] имело разрушительные последствия. Дела Роу и Кейси не только не урегулировали вопрос об абортах на национальном уровне, но породили споры и углубили разногласия», — говорится в проекте судебного решения.

В документе указано, что, по мнению судей, решения по обоим делам должны быть отменены, так как в результате возникло право, не закрепленное Конституцией.

Вместе с тем Politico пишет, что судьи могут и поменять свое решение - в материале издания речь идет только о черновом варианте. Решение суда не вступит в силу до его официального опубликования, это может произойти в следующие два месяца, пишет издание. «Непосредственным результатом постановления в том виде, в каком оно изложено в черновике, будет отмена гарантии конституционной защиты права на аборт на федеральном уровне и предоставление каждому штату возможности решить, нужно ли ограничивать или запрещать аборты», — уточняет Politico.

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После публикации статьи в Вашингтоне перед зданием Верховного суда образовалась стихийная акция протеста, сообщает Reuters. В ней участвовали представители обоих лагерей: сторонники абортов и их противники.

1 сентября 2021 года штат Техас принял строгий закон об абортах, также известный как «Закон о сердцебиении». Он запрещает делать аборт после того, как у плода обнаружено сердцебиение, что может произойти на шестой неделе, и позволяет подать в суд на любого. кто способствовал аборту после этого срока. Положения закона не делают исключений даже для случаев изнасилования или инцеста.

Законность новой нормы была оспорена и его действие было временно приостановлено в октябре 2021 года. Практически во всех штатах прошли марши против ужесточения законодательства в Техасе. Однако действие закона восстановили.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Верховный суд США аборты
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