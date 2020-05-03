Глава Минздрава оценил заполненность коек для пациентов с COVID в России

Заполненность коек для больных коронавирусной инфекцией составила около 40% по всей стране, но в регионах ситуация неравномерная и зависит от эпидемиологической обстановки, сообщил Мурашко

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Койки, выделенные для россиян с коронавирусной инфекцией COVID-19, в настоящий момент заняты примерно на 40% по всей стране. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр отметил, что в различных регионах ситуация неравномерная и зависит от уровня заболеваемости. «В каких-то регионах, где больше подъем заболеваемости, занятость коек выше», — указал он.

По словам Мурашко, часть регионов оказалась лучше готова к пандемии коронавируса, но некоторые из них на начальном этапе отнеслись к ситуации «несколько прохладно» и «несвоевременно начали все мобилизационные мероприятия». «Когда были установлены четкие правила, регламент, требования, здесь [они] фактически перешли в режим «прописали — обязаны сделать», — добавил он.

28 апреля Мурашко заявил, что в российских регионах из-за ситуации с коронавирусом развернуто более 116 тыс. коек. «Мы видим, что дефицита коечной сети сегодня нет. В ряде регионов эпидситуация заставляет держать койки в готовности, не занимая их пациентами других профилей», — отмечал он. Всего, по его словам, в стране планируется развернуть 120 тыс. коек.