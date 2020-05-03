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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава оценил заполненность коек для пациентов с COVID в России

Заполненность коек для больных коронавирусной инфекцией составила около 40% по всей стране, но в регионах ситуация неравномерная и зависит от эпидемиологической обстановки, сообщил Мурашко
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Койки, выделенные для россиян с коронавирусной инфекцией COVID-19, в настоящий момент заняты примерно на 40% по всей стране. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр отметил, что в различных регионах ситуация неравномерная и зависит от уровня заболеваемости. «В каких-то регионах, где больше подъем заболеваемости, занятость коек выше», — указал он.

По словам Мурашко, часть регионов оказалась лучше готова к пандемии коронавируса, но некоторые из них на начальном этапе отнеслись к ситуации «несколько прохладно» и «несвоевременно начали все мобилизационные мероприятия». «Когда были установлены четкие правила, регламент, требования, здесь [они] фактически перешли в режим «прописали — обязаны сделать», — добавил он.

В Москве из-за коронавируса откроют временные госпитали на 10 тыс. коек
Общество
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

28 апреля Мурашко заявил, что в российских регионах из-за ситуации с коронавирусом развернуто более 116 тыс. коек. «Мы видим, что дефицита коечной сети сегодня нет. В ряде регионов эпидситуация заставляет держать койки в готовности, не занимая их пациентами других профилей», — отмечал он. Всего, по его словам, в стране планируется развернуть 120 тыс. коек.

25 апреля в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что в столице хватает коек для больных COVID-19. Как рассказал мэр Сергей Собянин, столичные власти также решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 3 мая в России подтверждено более 134 тыс. случаев заражения, скончались 1280 человек. Большинство случаев инфицирования и летальных исходов приходится на Москву — с начала пандемии в городе заболели более 68 тыс. человек, умерли 729.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минздрав, Михаил Мурашко, коронавирус
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