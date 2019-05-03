СМИ сообщили об отсутствии у Абрамовича желания продавать «Челси»

Роман Абрамович не посещает матчи Челси в «Стэмфорд Бридж», однако продавать клуб он не намерен, утверждают источники

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российский миллиардер Роман Абрамович не планирует продавать лондонский футбольный клуб «Челси», сообщает телеканал Sky Sports со ссылкой на собственные источники.

Собеседник РБК, близкий к «Челси», назвал информацию телеканала в целом корректной.

Ранее стало известно, что покупкой клуба заинтересовался богатейший человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф. Его состояние оценивается в $17,8 млрд (данные Bloomberg Billionaire Index). Он не исключил такой возможности, когда его спросили об интересе к клубу.

По данным Sky Sports, Абрамович не говорил ни с Рэтклиффом, ни с другими потенциальными покупателями клуба. У миллиардера нет желания продавать «Челси», а спортивный директор клуба Марина Грановская курирует работу от лица Абрамовича, сообщает телеканал.

При этом сам бизнесмен не посещает матчи «Челси» с прошлого года из-за проблем с продлением британской визы, отмечает Sky Sports.