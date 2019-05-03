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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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СМИ сообщили об отсутствии у Абрамовича желания продавать «Челси»
Роман Абрамович не посещает матчи Челси в «Стэмфорд Бридж», однако продавать клуб он не намерен, утверждают источники
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российский миллиардер Роман Абрамович не планирует продавать лондонский футбольный клуб «Челси», сообщает телеканал Sky Sports со ссылкой на собственные источники.

Собеседник РБК, близкий к «Челси», назвал информацию телеканала в целом корректной.

Ранее стало известно, что покупкой клуба заинтересовался богатейший человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф. Его состояние оценивается в $17,8 млрд (данные Bloomberg Billionaire Index). Он не исключил такой возможности, когда его спросили об интересе к клубу.

По данным Sky Sports, Абрамович не говорил ни с Рэтклиффом, ни с другими потенциальными покупателями клуба. У миллиардера нет желания продавать «Челси», а спортивный директор клуба Марина Грановская курирует работу от лица Абрамовича, сообщает телеканал.

При этом сам бизнесмен не посещает матчи «Челси» с прошлого года из-за проблем с продлением британской визы, отмечает Sky Sports.

РБК направил запрос в футбольный клуб «Челси».

СМИ неоднократно писали об интересе Рэтклиффа к покупке «Челси». Так, летом 2018-го таблоид Daily Mail писал, что миллиардер предложил Абрамовичу $2,6 млрд за клуб, но россиянин отказался. Позже газета The Sun вновь назвала Рэтклиффа одним из основных претендентов на покупку. Кроме него в список вошел сооснователь Microsoft Пол Аллен. В марте 2019-го The Times писала, что Рэтклифф все еще заинтересован в покупке «Челси».

В сентябре 2018-го агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Абрамович рассматривает возможность продажи «Челси» и хотел бы получить за клуб $3,5 млрд. Представитель бизнесмена тогда отказался комментировать РБК эту информацию.

Авторы: Тимофей Дзядко, Константин Нагаев, Роман Кирьянов
Теги: Абрамович
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