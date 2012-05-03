Судьба "Марша миллионов" решится сегодня утром

Среди организаторов "Марша миллионов" появились разногласия, которые могут привести к срыву мероприятия. Шествие оппозиционеров по Тверской улице в сторону Манежной площади намечено на 6 мая - канун инаугурации премьер-министра Владимира Путина на пост президента РФ. Недавно некоторые участники отказались заниматься подготовкой к митингу, так как, по их мнению, мероприятие провалится из-за несогласованности с московской мэрией.

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Напомним, 25 апреля московское правительство отказалось санкционировать "Марш миллионов" по Тверской улице, пояснив, что 6 мая центр города будет занят военной техникой в связи с репетицией парада Победы. Переговоры организаторов и мэрии о формате акции велись до вечера среды, 2 мая. Как пишет один из заявителей митинга, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, окончательный ответ городских властей станет известен 3 мая в 10:00 мск. "Шансы на согласование в центре города большие", - отметил оппозиционер.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники, сейчас оппозиционеры разделились на два лагеря: первые настроены радикально и, несмотря на запрет московского правительства проводить шествие, настаивают на осуществлении акции. Вторые видят выход в компромиссе со столичными властями, которые готовы санкционировать проведение митинга на площади Революции или шествия от Большой Якиманки до Болотной площади.

"Чиновники предложили нам просто митинг на площади Революции, и, в общем, многие уже готовы согласиться, хотя ряд членов оргкомитета вообще предлагают пойти на Новый Арбат", - сообщает источник издания.

Тем не менее, даже если митинг будет санкционирован, его программа пока остается под вопросом в связи с напряженными отношениями членов оргкомитета. Так, Юрий Сапрыкин, принимавший участие в подготовке зимних протестов на Болотной площади и проспекте Сахарова, предпочел вообще не участвовать в организации грядущего митинга.