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На комбинате в Саратовской области произошел выброс аммиака

На комбинате «Апатит» в Саратовской области произошел выброс аммиака
В Саратовской области на химическом предприятии АО «Апатит» произошел выброс аммиака. В результате инцидента пострадали не менее трех человек
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В Саратовской области произошел выброс на химическом предприятии, сообщает региональное управление Следственного комитета. Как уточняет РЕН ТВ со ссылкой на источник, на комбинате АО «Апатит» произошла утечка аммиака.

Информацию подтвердили на предприятии. «Да, действительно, в Балаковском филиале АО «Апатит» около 22.00 на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена. По предварительным данным, три человека находятся на медицинском обследовании: одного отпускают домой, остальных наблюдают. Для расследования создана комиссия», — передает слова представителя завода издание «Свободные новости». «РИА Новости» со ссылкой на собеседника в экстренных службах сообщает о пяти пострадавших.

Балаковский филиал АО «Апатит», часть химического кластера группы «ФосАгро», является одним из ведущих производителей фосфорсодержащих удобрений в Европе. Предприятие также специализируется на выпуске кормовых фосфатов и является единственным отечественным производителем кормового монокальцийфосфата. Помимо этого, оно выпускает сульфат аммония.

Завод расположен в Балаковском районе Саратовской области. Сейчас предприятие производит более 2,3 миллионов тонн продукции ежегодно.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Министерства здравоохранения Саратовской области, направил запрос в Балаковский филиал АО «Апатит».

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В августе 2024 года на электромеханическом заводе в Бердске произошла разгерметизация баллона с аммиаком.

В результате утечки было принято решение об эвакуации около 100 сотрудников предприятия. В пресс-службе МЧС по Новосибирской области уточнили, что утечка произошла из-за сорванного вентиля на 40-литровом баллоне с 18 литрами аммиака. Аммиак быстро растворился в воздухе, пострадавших не было.

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Компании
Саратовская область Балаково утечка химикатов разлив аммиака
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