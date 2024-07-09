В Кировске произошел пожар на складе химикатов на площади 1,5 тыс. кв. м

На складе с апатит-нефелиновым концентратом в Мурманской области произошел пожар, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Огонь возник на крыше здания, его потушили менее чем за полчаса.

«Открытое горение уже ликвидировано на 1,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении МЧС.

На место выехали 46 специалистов и 14 единиц техники. О пострадавших в результате ЧП в МЧС не сообщили.

В Кировске находится филиал горно-обогатительного комбината «Апатит». Предприятие было основано в 1929 году на базе месторождений апатит-нефелиновых руд Хибинского массива. Это одно из самых крупных и богатых месторождений мира фосфорсодержащего сырья. Комбинат добыл и переработал более 2,1 млрд тонн руды, выпустил более 745 млн апатитового и 77 млн тонн нефелинового концентратов. Это единственный в России производитель нефелинового концентрата.

В начале июля в Пензенской области загорелся склад с лакокрасочными материалами. Возгорание возникло на крыше металлического ангара. Огонь распространился по площади 1,5 тыс. кв. м. В МЧС сообщили, что на месте работали 35 специалистов и 11 единиц техники.