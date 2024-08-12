Разлив аммиака привел к эвакуации рабочих из цеха под Новосибирском

Фото: Wichianchomphu Tawatchai / Shetterstok

На электромеханическом заводе в Бердске разгерметизировался баллон с аммиаком, из здания предприятия эвакуировали около 100 человек. Об этом сообщила служба «112» Новосибирской области во «ВКонтакте».

Сообщение о ЧП поступило в 11:06 от сотрудника Бердского электромеханического завода (БЭМЗ).

«В одном из корпусов данного предприятия произошла разгерметизация баллона с аммиаком, в связи с чем была проведена эвакуация сотрудников (около 100 человек)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области рассказали изданию «Бердск-Онлайн», что, по словам работников завода, в процессе работ с баллона сорвало вентиль. В 40-литровом баллоне находилось 18 л аммиака, который в итоге растворился в воздухе. «Пострадавших в происшествии нет. Угрозы населению нет», — добавили в ведомстве.

Бердский электромеханический завод — машиностроительное предприятие, созданное в 1959 году для развития ракетно-космической отрасли. Приоритетными направлениями на заводе являются выпуск деталей и узлов для авиации и электромеханической продукции гражданского направления.