Разлив аммиака привел к эвакуации рабочих из цеха под Новосибирском
На электромеханическом заводе в Бердске разгерметизировался баллон с аммиаком, из здания предприятия эвакуировали около 100 человек. Об этом сообщила служба «112» Новосибирской области во «ВКонтакте».
Сообщение о ЧП поступило в 11:06 от сотрудника Бердского электромеханического завода (БЭМЗ).
«В одном из корпусов данного предприятия произошла разгерметизация баллона с аммиаком, в связи с чем была проведена эвакуация сотрудников (около 100 человек)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области рассказали изданию «Бердск-Онлайн», что, по словам работников завода, в процессе работ с баллона сорвало вентиль. В 40-литровом баллоне находилось 18 л аммиака, который в итоге растворился в воздухе. «Пострадавших в происшествии нет. Угрозы населению нет», — добавили в ведомстве.
Бердский электромеханический завод — машиностроительное предприятие, созданное в 1959 году для развития ракетно-космической отрасли. Приоритетными направлениями на заводе являются выпуск деталей и узлов для авиации и электромеханической продукции гражданского направления.
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