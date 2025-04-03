США отказались освобождать ученую из России Ксению Петрову

Ученую Ксению Петрову задержали в аэропорту Бостона за провоз незадекларированных образцов эмбрионов лягушек. Ее визу аннулирвали и отправили в изолятор. Девушка ходатайствовала об УДО до иммиграционного суда, но ей отказали

Ксения Петрова (Фото: Cora Anderson / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Администрация президента США Дональда Трампа отказала в условно-досрочном освобождении ученой из России Ксении Петровой, которая работала в Гарвардской школе медицины, сообщает Bloomberg. Власти посчитали, что она представляет угрозу США.

Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) остановила Петрову 16 февраля в бостонском аэропорту Логан, откуда она вернула из поездки во Францию. Причиной стали незадекларированные эмбрионы лягушек, которые ученая ввезла в страну в рамках своего исследования. Визу Петровой аннулировали. Изначально ICE предоставила ей выбор: вернуться во Францию и повторно подать заявление на визу или быть депортированной в Россию и лишиться права въезда в США на пять лет, писало издание The Harvard Crimson.

Петрова решила вернуться во Францию, заявив сотруднику ICE, что опасается политического преследования на родине (в 2022-м ее задерживали в России на участие в протестах против боевых действий на Украине). После этого служба решила задержать ее, сообщил адвокат Григорий Романовский. Сейчас россиянка находится в иммиграционном изоляторе в Луизиане. Там девушка ждет иммиграционного суда 7 мая.

Ученая подала ходатайство об условно-досрочном освобождении до слушаний, но его отклонили. В ответе ICE, которое цитирует Bloomberg, говорится, что Петрова не предоставила доказательств, что не представляет «опасности для общества или безопасности США» и не собирается сбежать. Иммиграционная служба приняла во внимание «доказательства прошлой преступной деятельности» россиянки и «деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности США».

Романовский заявил, что за нарушение таможенных правил предусмотрен штраф, а не аннулирование визы и задержание людей; действия сотрудников ICE он назвал несоразмерными и незаконными. Он отрицает, что его подзащитная может скрыться или представлять угрозу для общества. Адвокат Петровой подал иск против пограничников в федеральный суд.

13 марта 17 американских сенаторов обратились к министру внутренней безопасности Кристи Ноэм и исполняющему обязанности директора ICE Тодду Лайонсу с призывом пересмотреть решение об отказе в УДО Петровой и освободить ее, пока рассматривается дело о предоставлении убежища. «Мы глубоко обеспокоены, что Петрова может подвергнуться преследованию в случае депортации в Россию», — написали они.

Руководитель Петровой Леон Пешкин назвал ученую высококвалифицирванным специалистом. Ее виза позволяла работать в США и свободно путешествовать за границу. Однако в феврале, когда россиянка была в отпуске в Париже, ее начальник «совершил огромную ошибку», попросив забрать образцы эмбрионов лягушек у коллег во Франции и привезти их в лабораторию в Гарварде. По словам Пешкина, их можно ввозить, но Петрова допустила ошибку в оформлении таможенной декларации, поэтому ее остановили в аэропорту. В разговоре с The Guardian Пешкин отметил, что визу ученой не могли аннулировать за какой-либо активизм в США: она не участвовала в протестах против Трампа или в поддержку палестинцев в секторе Газа.

За последние недели иммиграционые власти США задержали нескольких студентов. В их числе — владелец грин-карты, палестинец Махмуд Халил, лидер антиизраильских протестов в Колумбийском университете, которого собираются депортировать. «Царь границы» Трампа Том Хоман, отвечающий за депортацию нелегальных мигрантов (США начали операцию по задержанию нелегалов после возвращения Трампа в Белый дом), заявил, что Халил нарушил условия пребывания в стране. В конце марта была задержана докторант Университета Тафтса Румейса Озтюрк, родом из Турции, тоже участвовавшая в пропалестинских протестах. Ее визу аннулировали, обвинив в поддержке ХАМАС, сейчас она тоже находится в изоляторе в Луизиане.

В 2023 году Guardian сообщила, что США возобновили депортацию россиян, приостановленную после начала военных действий на Украине. Несколько граждан России, покинувших страну и попросивших убежище в США, рассказали изданию о принудительной депортации на родину.