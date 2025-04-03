США отказались освобождать ученую из России Ксению Петрову
Администрация президента США Дональда Трампа отказала в условно-досрочном освобождении ученой из России Ксении Петровой, которая работала в Гарвардской школе медицины, сообщает Bloomberg. Власти посчитали, что она представляет угрозу США.
Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) остановила Петрову 16 февраля в бостонском аэропорту Логан, откуда она вернула из поездки во Францию. Причиной стали незадекларированные эмбрионы лягушек, которые ученая ввезла в страну в рамках своего исследования. Визу Петровой аннулировали. Изначально ICE предоставила ей выбор: вернуться во Францию и повторно подать заявление на визу или быть депортированной в Россию и лишиться права въезда в США на пять лет, писало издание The Harvard Crimson.
Петрова решила вернуться во Францию, заявив сотруднику ICE, что опасается политического преследования на родине (в 2022-м ее задерживали в России на участие в протестах против боевых действий на Украине). После этого служба решила задержать ее, сообщил адвокат Григорий Романовский. Сейчас россиянка находится в иммиграционном изоляторе в Луизиане. Там девушка ждет иммиграционного суда 7 мая.
Ученая подала ходатайство об условно-досрочном освобождении до слушаний, но его отклонили. В ответе ICE, которое цитирует Bloomberg, говорится, что Петрова не предоставила доказательств, что не представляет «опасности для общества или безопасности США» и не собирается сбежать. Иммиграционная служба приняла во внимание «доказательства прошлой преступной деятельности» россиянки и «деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности США».
Романовский заявил, что за нарушение таможенных правил предусмотрен штраф, а не аннулирование визы и задержание людей; действия сотрудников ICE он назвал несоразмерными и незаконными. Он отрицает, что его подзащитная может скрыться или представлять угрозу для общества. Адвокат Петровой подал иск против пограничников в федеральный суд.
13 марта 17 американских сенаторов обратились к министру внутренней безопасности Кристи Ноэм и исполняющему обязанности директора ICE Тодду Лайонсу с призывом пересмотреть решение об отказе в УДО Петровой и освободить ее, пока рассматривается дело о предоставлении убежища. «Мы глубоко обеспокоены, что Петрова может подвергнуться преследованию в случае депортации в Россию», — написали они.
Руководитель Петровой Леон Пешкин назвал ученую высококвалифицирванным специалистом. Ее виза позволяла работать в США и свободно путешествовать за границу. Однако в феврале, когда россиянка была в отпуске в Париже, ее начальник «совершил огромную ошибку», попросив забрать образцы эмбрионов лягушек у коллег во Франции и привезти их в лабораторию в Гарварде. По словам Пешкина, их можно ввозить, но Петрова допустила ошибку в оформлении таможенной декларации, поэтому ее остановили в аэропорту. В разговоре с The Guardian Пешкин отметил, что визу ученой не могли аннулировать за какой-либо активизм в США: она не участвовала в протестах против Трампа или в поддержку палестинцев в секторе Газа.
За последние недели иммиграционые власти США задержали нескольких студентов. В их числе — владелец грин-карты, палестинец Махмуд Халил, лидер антиизраильских протестов в Колумбийском университете, которого собираются депортировать. «Царь границы» Трампа Том Хоман, отвечающий за депортацию нелегальных мигрантов (США начали операцию по задержанию нелегалов после возвращения Трампа в Белый дом), заявил, что Халил нарушил условия пребывания в стране. В конце марта была задержана докторант Университета Тафтса Румейса Озтюрк, родом из Турции, тоже участвовавшая в пропалестинских протестах. Ее визу аннулировали, обвинив в поддержке ХАМАС, сейчас она тоже находится в изоляторе в Луизиане.
В 2023 году Guardian сообщила, что США возобновили депортацию россиян, приостановленную после начала военных действий на Украине. Несколько граждан России, покинувших страну и попросивших убежище в США, рассказали изданию о принудительной депортации на родину.
Читайте РБК в Telegram.
ЦБ предложил усилить ответственность за расчеты в криптовалютах
Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
Чем по-прежнему торгуют Россия и США
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
В Ленобласти ищут щенка, которого «высадили из электрички»
Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов