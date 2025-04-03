В России освободят от налога корпоративные выплаты на детей до ₽1 млн
Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу, которые позволят освободить от НДФЛ выплаты работодателей на детей до 1 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«Поправками предусматривается увеличение до 1 млн руб. на каждого ребенка не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат, в том числе в виде материальной помощи, производимых работодателями сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления над ребенком опеки», — пояснили там.
В декабре прошлого года президент Владимир Путин на заседании Госсовета предложил увеличить не облагаемую налогом сумму корпоративных выплат при рождении ребенка до 1 млн руб. Путин похвалил компании за выплаты своим сотрудникам корпоративного семейного капитала.
«Предлагаю увеличить эту сумму до одного миллиона, в том числе если эти средства выплачиваются в виде материальной помощи», — сказал тогда президент.
Сейчас не облагаются НДФЛ выплаты до 50 тыс. руб.
«Мы обратили внимание на единовременную выплату, которая идет у большинства предприятий в связи с рождением ребенка. Из-под налогообложения налогом на доходы физических лиц на текущий момент выводится единовременная выплата, в случае если она не превышает 50 тыс. руб. Если предприятие вводит выплату в большем размере, то с оставшейся части взимается налог на доходы физических лиц», — говорила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
С 1 января 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ. Налог на уровне 13% остался для доходов до 2,4 млн руб. в год. Для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. он составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20% и свыше 50 млн руб. — 22%. НДФЛ уплачивается по повышенной ставке не со всей суммы дохода, а лишь по той части, которая превышает установленную границу.
С 1 января этого года был увеличен стандартный налоговый вычет на второго ребенка с 1400 до 2800 руб., на третьего и каждого последующего — с 3000 до 6000 руб. Вычет на первого ребенка не изменился: он составляет 1400 руб.
С 2022 года семьи с двумя и более детьми могут не платить налог с доходов от проданного жилья, если деньги были потрачены на улучшение жилищных условий.
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