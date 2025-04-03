 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В России освободят от налога корпоративные выплаты на детей до ₽1 млн

Минфин подготовил поправки об освобождении от НДФЛ выплат на детей до 1 млн руб.
Сейчас не облагаются НДФЛ корпоративные выплаты на детей до 50 тыс. руб. В декабре Путин предложил увеличить не облагаемую налогом сумму выплат при рождении ребенка до 1 млн руб.
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Онлайн / Global Look Press
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Онлайн / Global Look Press

Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу, которые позволят освободить от НДФЛ выплаты работодателей на детей до 1 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поправками предусматривается увеличение до 1 млн руб. на каждого ребенка не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат, в том числе в виде материальной помощи, производимых работодателями сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления над ребенком опеки», — пояснили там.

Росстат посчитал расходы семьи в 2024 году на «сведение концов с концами»
Общество

В декабре прошлого года президент Владимир Путин на заседании Госсовета предложил увеличить не облагаемую налогом сумму корпоративных выплат при рождении ребенка до 1 млн руб. Путин похвалил компании за выплаты своим сотрудникам корпоративного семейного капитала.

«Предлагаю увеличить эту сумму до одного миллиона, в том числе если эти средства выплачиваются в виде материальной помощи», — сказал тогда президент.

Сейчас не облагаются НДФЛ выплаты до 50 тыс. руб.

«Мы обратили внимание на единовременную выплату, которая идет у большинства предприятий в связи с рождением ребенка. Из-под налогообложения налогом на доходы физических лиц на текущий момент выводится единовременная выплата, в случае если она не превышает 50 тыс. руб. Если предприятие вводит выплату в большем размере, то с оставшейся части взимается налог на доходы физических лиц», — говорила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

С 1 января 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ. Налог на уровне 13% остался для доходов до 2,4 млн руб. в год. Для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. он составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20% и свыше 50 млн руб. — 22%. НДФЛ уплачивается по повышенной ставке не со всей суммы дохода, а лишь по той части, которая превышает установленную границу.

С 1 января этого года был увеличен стандартный налоговый вычет на второго ребенка с 1400 до 2800 руб., на третьего и каждого последующего — с 3000 до 6000 руб. Вычет на первого ребенка не изменился: он составляет 1400 руб.

С 2022 года семьи с двумя и более детьми могут не платить налог с доходов от проданного жилья, если деньги были потрачены на улучшение жилищных условий.

Читайте РБК в Telegram.

ЦБ предложил усилить ответственность за расчеты в криптовалютах

Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом

Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы

Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти

Трамп объявил чрезвычайное положение

Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки

Чем по-прежнему торгуют Россия и США

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

В Ленобласти ищут щенка, которого «высадили из электрички»

Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минфин НДФЛ выплаты Дети
Материалы по теме
В России не будут считать детские пособия доходом при оценке нужды семьи
Общество
Путин поручил пересмотреть уровень дохода семьи для назначения пособия
Общество
В Госдуме предложили увеличить пособия по уходу за детьми
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 93,16 (+1,96) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 84,38 (-0,17) Инвестиции, 18:05
РФС оштрафовал клуб на ₽100 тыс. за брошенные в судью козинакиСпорт, 19:48
Два человека погибли в результате взрыва гранаты на рынке в КиевеОбщество, 19:44
Необитаемые острова и «ад в раю»: кого Трамп счел торговыми конкурентамиПолитика, 19:44
В Сочи из-за тумана на запасные аэродромы ушли девять самолетовОбщество, 19:42
В России освободят от налога корпоративные выплаты на детей до ₽1 млнОбщество, 19:40
Поиски пропавшего 11 лет назад рейса MH370 приостановили до конца годаОбщество, 19:26
Чемпион КХЛ сократил отставание в серии плей-офф с «Авангардом»Спорт, 19:23
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
«Автомобилист» оказался в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка ГагаринаСпорт, 19:21
«Убийство» глобальной экономики: по каким странам бьют пошлины ТрампаPro, 19:10
В Ленобласти нашли породистого щенка, которого «высадили из электрички»Life, 19:10
Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в СШАЭкономика, 18:59
УЕФА раскрыл сумму выплат России за сезон 2023/24Спорт, 18:59
Зеленский допустил компромисс по части утраченных территорийПолитика, 18:57
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшей в Хургаде девочкиОбщество, 18:57