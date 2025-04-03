В Мурманской области арестовали главу ЗАТО
В Мурсанской области задержан глава закрытого территориального образования Видяево, сообщает региональное управление Следственного комитета. Ранее о задержании Сергея Богзы со ссылкой на источник сообщал «РБК Мурманск».
Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд отправил его под арест на два месяца.
ЗАТО Видяево — закрытое административно-территориальное образование в Мурманской области, расположено в 40 км от Мурманска. Здесь расположена база подводных лодок Северного флота России. Население — около 4,3 тыс. человек.
По версии следствия, в 2024 году он способствовал заключению договора на муниципальные нужды с директором коммерческой организации за взятку свыше 15 млн рублей. С ноября 2024-го по февраль 2025 года он лично получил часть взятки в размере не менее 1,8 млн руб.
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