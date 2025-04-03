«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников 2024 года

«Синергию» в 2024 году окончили больше всего студентов, а средний уровень их зарплат оказался выше, чем у выпускников МГУ, следует из данных Роструда. Наиболее высокий уровень трудоустройства показали выпускники ВШЭ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сколько зарабатывают выпускники крупных вузов

Выпускники частного вуза «Синергия», окончившие его в 2024 году, в среднем зарабатывают 94,8 тыс. руб., что больше заработка выпускников Московского государственного университета, которые получают в среднем 93,1 тыс. руб. Это следует из отчета Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), с которым ознакомился РБК.

Согласно мониторингу Роструда, «Синергия» в 2024 году выпустила больше всего студентов по сравнению с другими высшими учебными заведениями — почти 13 тыс. человек, устроились на работу 71% из них.

МГУ же занял второе место по численности выпускников — его окончили 9,7 тыс. человек, а уровень трудоустройства составил 72%.

На третьем месте Высшая школа экономики с 9 тыс. выпускников, при этом уровень трудоустройства самый высокий среди других — 82%. Также выше и уровень средней заработной платы выпускников ВШЭ — 132,9 тыс. руб.

Четвертое место по количеству выпускников в 2024 году занял Казанский (Приволжский) федеральный университет: из него выпустились 8,2 тыс. человек, трудоустроились 76%, а средняя заработная плата составила 60,1 тыс. руб.

Закрыл пятерку лидеров Российский университет дружбы народов: его окончили 6,7 тыс. человек, трудоустроились из них 72%, а средняя заработная плата составила 89,21 тыс. руб.

В Роструде РБК уточнили, что сведения о трудоустройстве выпускников обновляются ежеквартально, а в отчете представлены данные на сентябрь 2024 года, то есть по прошествии всего нескольких месяцев после выпуска. Поэтому, отметили в службе, стоит учитывать, что на трудоустройство выпускников могут влиять различные жизненные обстоятельства, например, переезд в другой регион, перерыв после подготовки и защиты диплома, а также уход в армию по призыву.

Мониторинг трудоустройства выпускников Роструд проводит на основании данных цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Она содержит деперсонализированную информацию о выпускниках школ, колледжей, университетов и других организаций, осуществляющих обучение по программам дополнительного профессионального образования. В мониторинге учтены все выпускники, получившие дипломы, кроме выпустившихся из вузов силовых структур, уточнили РБК в пресс-службе Роструда. Кроме того, при расчете уровня трудоустройства не учитываются выпускники, продолжающие обучение, имеющие инвалидность первой группы, а также беременные или роженицы.

Как вузы оценили уровень трудоустройства

Заместитель проректора, старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Павел Травкин сообщил РБК, что университет систематически проводит мониторинг трудоустройства своих выпускников, а создание федеральной системы мониторинга под эгидой Роструда «позволило значительно повысить полноту и качество информации о выпускниках на национальном уровне благодаря практически полному охвату данных о занятости». В то же время, отметил он, пока методология мониторинга не охватывает выпускников, поступающих на службу в силовые структуры, а также тех, кто уехал за пределы России, в том числе для продолжения образования.

Травкин также отметил, что 82% трудоустроенных выпускников — это высокий показатель, учитывая, что с момента завершения обучения прошло всего несколько месяцев. «Важным критерием успешности выпускников является уровень их заработной платы. В этом аспекте выпускники ВШЭ демонстрируют высокую востребованность на рынке труда, а динамика роста их доходов значительно опережает аналогичные показатели большинства других вузов, что позволяет выпускникам университета примерно за четыре-пять лет удваивать уровень получаемого дохода», — также указал Травкин.

По мнению ректора университета «Синергия» Артема Васильева, уровень трудоустройства в 71%, который показывает вуз, подтверждает востребованность его выпускников на рынке труда, а значит, показывает высокий уровень качества образования в университете. «Все образовательные программы в университете являются практикоориентированными, ежегодно проходят экспертизу у работодателей; основная цель — студент должен найти себя на рынке труда», — заявил Васильев. По его словам, по направлениям IT или дизайна уровень трудоустройства составляет более 90% за последние три года, а по гуманитарным и педагогическим специальностям показатель ниже.

Он также отметил, что 70% выпускников трудоустраиваются в первые полгода, но есть и те, кто были трудоустроены центром карьеры университета на третьем и четвертом курсах. К тому же часть выпускников сознательно выбирают научную карьеру, продолжают обучение в магистратуре, аспирантуре, запускают стартапы и не попадают в статистику трудоустройства. «Но мы считаем такие пути тоже успешными, и если учесть их, то процент трудоустройства составит более 80%», — уверяет он.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов связывает высокую численность выпускников «Синергии» с более простым порогом поступления в университет. Он отметил, что для поступления в вуз требуется значительно меньше баллов ЕГЭ в сравнении с перечисленными крупными государственными университетами, стоимость обучения ниже, к тому же в вузе много программ очно-заочного обучения (по вечерам или в выходные дни). «Большое количество выпускников «Синергии» может быть связано также с тем, что туда поступают абитуриенты, которые уже работают, а диплом им нужен для сохранения занимаемой должности. Форматы обучения в большей степени позволяют студентам совмещать учебу с работой на первых курсах, что очень сложно сделать, например, в МГУ, ВШЭ и других госуниверситетах», — пояснил Сафонов.

По данным пресс-службы «Синергии», средний балл ЕГЭ по университету за 2024 год составил 73,7. В московском кампусе ВШЭ средний балл ЕГЭ для поступления составил в 2024 году 87,1 (для бесплатных программ обучения), а в МГУ — 84,6 (также для бесплатных программ).

Количество выпускников не свидетельствует о качестве образования, замечают в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob. «Синергия» лидирует по числу выпускников, но это коммерческий вуз с массовым набором, тогда как МГУ сохраняет высокий конкурс: в 2024 году — более 11 человек на место», — отметили в сервисе.

«Мы анализируем зарплаты выпускников IT-факультетов, финансово-экономических и правовых специальностей. МГУ и ВШЭ ежегодно занимают места в топ-3 рейтингов, а зарплаты их выпускников гораздо выше цифр, указанных в мониторинге Роструда. Средняя заработная плата 94,8 тыс. руб. у выпускников «Синергии» не позволяет вузу войти в топ-12 рейтинга SuperJob экономических и юридических университетов, а также попасть в топ-20 рейтинга IT-вузов», — указали РБК в пресс-службе сервиса.

Так, по данным SuperJob, наиболее оплачиваемые юристы — это выпускники МГИМО, МГУ, ВШЭ и СПбГУ. Их средние зарплаты варьируются от 150 тыс. до 200 тыс. руб. Что касается IT-отрасли, то наиболее высокие зарплаты у выпускников МФТИ — в среднем 300 тыс. руб., ИТМО — 260 тыс. руб. и МГУ — 250 тыс. руб.

Летом Роструд планирует опубликовать на портале «Работа в России» национальный рейтинг трудоустройства выпускников. Его подготовка ведется по поручению президента Владимира Путина. Рейтинг будет основан на данных о среднемесячной медианной зарплате и доле трудоустроившихся выпускников очной формы обучения на второй год после выпуска. В нем участвуют 5 тыс. федеральных и региональных вузов и колледжей.