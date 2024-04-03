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В России предложили приравнять донорство крови к благотворительности

Парламентарии предложили приравнять донорство крови к благотворительности
Законопроект планируется внести в Госдуму к 20 апреля — в этот день отмечается Национальный день донора крови. В частности, на студентов хотят распространить норму о дне отдыха в день сдачи крови, а также в день медосмотра
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

Группа парламентариев подготовила поправки, которые позволят признать донорство крови благотворительной деятельностью, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст законопроекта.

Авторами инициативы являются первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, а также депутаты Госдумы — глава комитета по молодежной политике Артем Метелев, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева и глава комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев (все из «Единой России»). Законопроект планируется внести в Госдуму к 20 апреля — в этот день отмечается Национальный день донора крови.

Изменения предлагается внести в ст. 34 закона об образовании, а также в перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности (п. 1 ст. 2 соответствующего закона). В частности, норму о дне отдыха в день сдачи крови, а также в день связанного с этим медосмотра хотят распространить и на учащихся (сейчас выходной предусмотрен для работников в соответствии со ст. 186 Трудового кодекса). По словам Метелева, законопроект предусматривает два дня отдыха для студентов-доноров, как и для тех, кто уже работает.

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Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

Как следует из пояснительной записки, переливание крови ежегодно делается 1,5 млн россиян, в том числе для пострадавших от ожогов, при проведении сложных операций, тяжелых родах, для больных гемофилией или анемией, а также при онкологических заболеваниях. По мнению парламентариев, именно от участия молодежи зависит развитие практики донорства. Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит привлечь молодых людей в донорство и повысить престиж и социальную значимость этой деятельности.

Метелев назвал донорство «стратегически важной темой». По его словам, необходимо увеличение реестра кадровых доноров и стабильное пополнение банка крови и ее компонентов. «Трагические ситуации, как теракт в «Крокусе», показывают, что иногда кровь нужна в больших объемах в конкретном месте», — отметил депутат, добавив, что в таком случае «нужно, чтобы были именно регулярные доноры».

«И мы вместе с ФМБА и Российским Красным Крестом сейчас прорабатываем меры для роста числа доноров. И как раз одна из этих мер — вовлечение в донорское движение волонтеров», — рассказал один из авторов законопроекта.

Метелев уточнил, что сейчас 28% россиян участвуют в волонтерской деятельности. И их нужно вовлечь в донорство — например, оно будет учитываться в электронной книжке волонтера. Доноры крови при этом будут приравнены к волонтерам, пояснил он. Единоросс привел данные ФМБА, согласно которым 99% доноров сдают кровь безвозмездно. «По сути, они уже добровольцы. Поэтому меры поддержки волонтеров, по нашему мнению, могут быть распространены и на доноров», — считает парламентарий.

Среди возможных мер поддержки он назвал дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении, бесплатный проезд в общественном транспорте, доступ в учреждения культуры, образовательные программы, гранты.

После теракта в «Крокус Сити Холле» только в Москве с 23 по 25 марта сдали кровь для пострадавших более 10 тыс. человек, сообщала глава ФМБА Вероника Скворцова. «Всего за три дня донорские пункты страны приняли более 24 тыс. доноров, заготовили 10 тыс. л цельной крови и почти 2 тыс. л плазмы», — говорила она.

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Теги
Елена Чернышова
донорство благотворительность Андрей Турчак законопроект
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