China Times: число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до 4

Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех

Четыре человека погибли, еще 57 пострадали при землетрясении на Тайване, передает China Times. По данным местного метеорологического управления, магнитуда самого сильного подземного толчка достигала 7,2

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Количество погибших при землетрясении на Тайване выросло до четырех, пострадали 57 человек, сообщает China Times со ссылкой на пожарную службу. Изначально газета писала о 97 пострадавших.

По данным издания, три человека погибли и более 40 пострадали в национальном парке Тароко, один водитель погиб на трассе Коулун — Тайвань.

Ранее Reuters писал об одном погибшем человеке и более 50 пострадавших от землетрясения.

Утром 3 апреля на острове были зафиксированы несколько подземных толчков. По данным Тайваньского метеорологического управления, магнитуда самого сильного из них составила 7,2. Эпицентр землетрясения находился в восточной части острова, в районе города Хуалянь, на глубине 15 км.

По данным портала ETtoday, первые этажи нескольких зданий в Хуаляне оказались разрушены. Пожарные службы предполагают, что под завалами могут находиться люди. Местный оператор Taipower сообщал об отключении от электричества 87 тыс. домовладений.

Это землетрясение стало сильнейшим за последние 25 лет. 21 сентября 1990 года на Тайване зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,3-7,6. Тогда жертвами стали 2,4 тыс. человек, разрушены или получили повреждения 50 тыс. зданий.