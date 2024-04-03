Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех
Количество погибших при землетрясении на Тайване выросло до четырех, пострадали 57 человек, сообщает China Times со ссылкой на пожарную службу. Изначально газета писала о 97 пострадавших.
По данным издания, три человека погибли и более 40 пострадали в национальном парке Тароко, один водитель погиб на трассе Коулун — Тайвань.
Ранее Reuters писал об одном погибшем человеке и более 50 пострадавших от землетрясения.
Утром 3 апреля на острове были зафиксированы несколько подземных толчков. По данным Тайваньского метеорологического управления, магнитуда самого сильного из них составила 7,2. Эпицентр землетрясения находился в восточной части острова, в районе города Хуалянь, на глубине 15 км.
Это землетрясение стало сильнейшим за последние 25 лет. 21 сентября 1990 года на Тайване зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,3-7,6. Тогда жертвами стали 2,4 тыс. человек, разрушены или получили повреждения 50 тыс. зданий.
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