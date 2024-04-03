 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех

China Times: число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до 4
Четыре человека погибли, еще 57 пострадали при землетрясении на Тайване, передает China Times. По данным местного метеорологического управления, магнитуда самого сильного подземного толчка достигала 7,2

Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех
Video

Количество погибших при землетрясении на Тайване выросло до четырех, пострадали 57 человек, сообщает China Times со ссылкой на пожарную службу. Изначально газета писала о 97 пострадавших.

По данным издания, три человека погибли и более 40 пострадали в национальном парке Тароко, один водитель погиб на трассе Коулун — Тайвань.

Ранее Reuters писал об одном погибшем человеке и более 50 пострадавших от землетрясения.

Утром 3 апреля на острове были зафиксированы несколько подземных толчков. По данным Тайваньского метеорологического управления, магнитуда самого сильного из них составила 7,2. Эпицентр землетрясения находился в восточной части острова, в районе города Хуалянь, на глубине 15 км.

На Тайване сообщили о первом погибшем в результате землетрясения
Общество
Последствия в Хуаляне
По данным портала ETtoday, первые этажи нескольких зданий в Хуаляне оказались разрушены. Пожарные службы предполагают, что под завалами могут находиться люди. Местный оператор Taipower сообщал об отключении от электричества 87 тыс. домовладений.

Это землетрясение стало сильнейшим за последние 25 лет. 21 сентября 1990 года на Тайване зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,3-7,6. Тогда жертвами стали 2,4 тыс. человек, разрушены или получили повреждения 50 тыс. зданий.

Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает

АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит

В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям

В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео

В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Умерла звезда советского кино

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Китай Тайвань землетрясение жертвы
Материалы по теме
На Тайване сообщили о первом погибшем в результате землетрясения
Общество
На Тайване сообщили о последствиях сильнейшего за 25 лет землетрясения
Общество
В Китае произошло землетрясение, которое почувствовали в Алма-Ате
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 02 апр, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 02 апр, 16:46
Politico сообщило о риске развала линии фронта для ВСУ Политика, 08:07
АЭС и радиоактивные объекты не пострадали при землетрясении в Тайване Общество, 08:02
Провальная серия «Спартака». Можно ли говорить о кризисе команды Спорт, 08:00
Группа «Аэрофлот» изменила схемы захода на посадку в Москве Бизнес, 08:00
Сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване. Видео Общество, 07:52
Байден столкнулся с новой волной протестного голосования Политика, 07:50
Сейсмологи Тайваня предупредили о новых землетрясениях в ближайшие дни Общество, 07:43
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Трамп победил на праймериз в Нью-Йорке и еще трех штатах Политика, 07:31
ФНС раскрыла отрасли с наибольшим ростом доначислений налогов Экономика, 07:30
Движение поездов нарушилось в Краснодарском крае из-за схода грунта Общество, 07:22
Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех Общество, 07:14
Во Вьетнаме хотят казнить автора аферы на $45 млрд. Что о ней известно Pro, 07:01
Прокуратура обосновала позицию по изъятию акций у частных инвесторов Финансы, 07:00
Бразилия предложила иммунитет для глав государств, не признающих МУС Политика, 06:54