 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Тайване сообщили о первом погибшем в результате землетрясения

По предварительным данным, человек скончался в горной местности при падении камней. Максимальная магнитуда землетрясения составила, по разным оценкам, от 7,2 до 7,7. Это делает его сильнейшим с 1999 года
Последствия в Хуаляне
Последствия в Хуаляне (Фото: Zhao Bo / XinHua / Global Look Press)

В результате произошедшего на Тайване землетрясения погиб один человек, пострадали более 50, сообщает Reuters со ссылкой на предварительные данные пожарной службы.

Этот человек погиб в горной местности при падении камней, уточняет агентство.

Несколько толчков ощущались на острове утром 3 апреля. Магнитуда самого сильного, по данным Тайваньского метеорологического управления, составил 7,2; Японское метеорологическое агентство оценило его в 7,5, а затем пересмотрело свою оценку, подняв ее до 7,7.

Эпицентр землетрясения был в районе города Хуалянь на востоке острова, на глубине 15 км. Местные СМИ сообщали о разрушении зданий там. Портал ETtoday публиковал кадры из Хуаляня, на которых, например, было видно несколько накренившихся зданий с разрушенными первыми этажами. Пожарные службы сообщают, что под завалами могут быть люди.

Толчки ощущались по всему острову. Электрический оператор Тайваня Taipower сообщил, что без электричества остались 87 тыс. домовладений.

Землетрясение стало сильнейшим за 25 лет. 21 сентября 1990 года на острове были зафиксированы толчки, магнитуда которых доходила до 7,3-7,6. Тогда погибли 2,4 тыс. человек, были разрушены или пострадали 50 тыс. зданий.

Тайвань задействует армию в спасательной операции в зоне землетрясения
Общество

После землетрясения на Тайване японские власти выпустили предупреждение о цунами для расположенных вблизи эпицентра толчков юго-западных островов страны, а затем сняли его. О последствиях толчков в Японии не сообщалось.

Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает

АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит

В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям

В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео

В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Умерла звезда советского кино

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Тайвань землетрясение
Материалы по теме
Тайвань задействует армию в спасательной операции в зоне землетрясения
Общество
На Тайване сообщили о последствиях сильнейшего за 25 лет землетрясения
Общество
В Японии объявили угрозу цунами после землетрясений у Тайваня
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 02 апр, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 02 апр, 16:46
Детский лагерь «Орленок» закупит антидроновые ружья Политика, 06:29
На Тайване сообщили о первом погибшем в результате землетрясения Общество, 06:06
Россияне рассказали, во сколько лет хотели бы выйти на пенсию Общество, 06:00
Тайвань задействует армию в спасательной операции в зоне землетрясения Общество, 05:54
Армия Израиля назвала ошибкой авиаудар по членам НКО в Газе Политика, 05:21
В Латвии сняли подозрения с Авена и Шефлера по поводу нарушения санкций Политика, 04:56
Мэр Харькова заявил о наличии плана эвакуации жителей города Политика, 04:29
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
На Тайване сообщили о последствиях сильнейшего за 25 лет землетрясения Общество, 04:06
Reuters узнал об идее Белого дома по СПГ для одобрения помощи Киеву Политика, 03:49
В Японии объявили угрозу цунами после землетрясений у Тайваня Общество, 03:36
Россия представит в ООН документ с осуждением атаки Израиля по Сирии Политика, 03:27
В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху Политика, 03:08
В городах Турции прошли беспорядки из-за снятия оппозиционера с выборов Политика, 02:55
Страны G7 представят схемы конфискации активов России к июню Политика, 02:29