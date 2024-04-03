На Тайване сообщили о первом погибшем в результате землетрясения

По предварительным данным, человек скончался в горной местности при падении камней. Максимальная магнитуда землетрясения составила, по разным оценкам, от 7,2 до 7,7. Это делает его сильнейшим с 1999 года

Последствия в Хуаляне (Фото: Zhao Bo / XinHua / Global Look Press)

В результате произошедшего на Тайване землетрясения погиб один человек, пострадали более 50, сообщает Reuters со ссылкой на предварительные данные пожарной службы.

Этот человек погиб в горной местности при падении камней, уточняет агентство.

Несколько толчков ощущались на острове утром 3 апреля. Магнитуда самого сильного, по данным Тайваньского метеорологического управления, составил 7,2; Японское метеорологическое агентство оценило его в 7,5, а затем пересмотрело свою оценку, подняв ее до 7,7.

Эпицентр землетрясения был в районе города Хуалянь на востоке острова, на глубине 15 км. Местные СМИ сообщали о разрушении зданий там. Портал ETtoday публиковал кадры из Хуаляня, на которых, например, было видно несколько накренившихся зданий с разрушенными первыми этажами. Пожарные службы сообщают, что под завалами могут быть люди.

Толчки ощущались по всему острову. Электрический оператор Тайваня Taipower сообщил, что без электричества остались 87 тыс. домовладений.

Землетрясение стало сильнейшим за 25 лет. 21 сентября 1990 года на острове были зафиксированы толчки, магнитуда которых доходила до 7,3-7,6. Тогда погибли 2,4 тыс. человек, были разрушены или пострадали 50 тыс. зданий.

После землетрясения на Тайване японские власти выпустили предупреждение о цунами для расположенных вблизи эпицентра толчков юго-западных островов страны, а затем сняли его. О последствиях толчков в Японии не сообщалось.