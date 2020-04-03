Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

В России утверждены правила поведения граждан и организаций при введении режима чрезвычайной ситуации. Граждане и организации должны в этих условиях подчиняться распоряжениям органов власти и выполнять их указания

Фото: Андрей Любимов / РБК

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Постановление правительства № 417 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» опубликовано на официальном портале правовой информации.

Перечень правил начинается с того, что граждане и организации обязаны выполнять решения правительства, правительственной комиссии и уполномоченных должностных лиц.

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После получения сигнала оповещения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации граждане должны немедленно ознакомиться с «алгоритмом действий». Его должны передать общедоступные теле- и радиоканалы, инструкции также должны поступать через короткие сообщения в телефонах. Если гражданин не может получить эту информацию через общедоступные источники, ему следует обратиться в местную дежурно-диспетчерскую службу или по телефону 112.

При режиме ЧС граждане обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по первому требованию уполномоченных лиц.