Эксперты предупредили о рисках прогулок с детьми при самоизоляции

В крупных городах родителям остается только постоянно проветривать помещения, но открывать при этом следует только форточку, а не окно. «Стремиться, чтобы в помещении было 18–20 градусов», — советует врач.

По мнению эксперта по безопасности Макеева, основная опасность прогулок у окон кроется в том, что ребенок может вывалится и упасть. «Также тут есть аспект того, что дети приучаются гулять сами у открытых окон и балконов, повторяя за родителями. На самом деле статистика по выпадению детей из окон очень печальная. Ребенок часто думает, что москитная сетка прочная и крепко держится, но на самом деле это не так», — считает эксперт.

Подоконники также представляют опасность, предупреждает он. «Ребенок привыкнет гулять там с родителем, и позже может сам легко туда залезть, а вдруг окно неплотно закрыто?» — задает вопрос Макеев.

Балконы, козырьки и крыши

Попытки разнообразить досуг прогулками на балконах, козырьках и крышах подвергают жизнь ребенка риску, считает инфекционист Кожевникова.

«То, что придумывают с козырьками, балконами, чревато банальной бытовой опасностью. Лучше выйти с ребенком и пройти два круга по дорожке вокруг дома. Только не надо идти туда, где есть люди», — считает она.

Оставлять коляски с детьми на балконах очень опасно по нескольким причинам, поддержал это мнение Макеев. Во-первых, на балконы часто прилетают вороны в поисках пищи. «Птицы часто ищут пищу на балконах, ворошат пакеты и мусор. И ворона может начать клевать человека. Оставлять ребенка на балконе бесконтрольно нельзя», — предупредил эксперт.

Во-вторых, на балкон может залететь выброшенный с верхнего этажа окурок, и коляска загорится.

Детей более старшего возраста на балконе также подстерегает опасность: ребенок может вывалиться. «Лучше проветривать, без особой надобности не выходить, через ограждения не перегибаться, голова может очень быстро закружиться, и человек сам не поймет, как окажется на земле», — поделился эксперт.

При прогулках на общих балконах можно встретить других людей, зачастую «из неблагоприятных слоев общества». То же касается гуляния в подъезде. Кроме того, пока родители с детьми будут гулять по общедомовым площадкам, их квартиру могут обокрасть, и такие случаи бывали, утверждает Макеев.

На крышах, считает он, очень опасно. «Сейчас погода нестабильная, утром заморозки, и можно просто поскользнуться и улететь вниз», — рассказал он. К тому же на крышу должны иметь выход только сотрудники ЖКХ, которые работают там со страховками. Обычный человек может легко потерять на высоте равновесие и упасть.

«Гуляние на крыше — это еще большая опасность», — согласна с экспертом врач Кешишян.

Выход на улицу, поход в магазин

Свежий воздух сам по себе является одним из лечебных мероприятий, считает Кешишян. «С одной стороны, чем больше дети гуляют, тем лучше. С другой — они обязательно побегут к детским площадкам, будут контактировать с другими детьми, их мамы и бабушки будут контактировать друг с другом», — предупреждает она.

В магазин в условиях распространения коронавируса лучше ходить без маленького ребенка, советует Кожевникова. Если это невозможно, нужно принять меры предосторожности, скажем, накрыть коляску дождевиком. «Надо закрыть коляску всякими приспособлениями. Есть такие, в комплекте с колясками идут, но можно воспользоваться марлей в крайнем случае», — рассказала она.

В подъезде и лифте лучше не сталкиваться с другими людьми. «Сначала пропустить и затем входить в закрытое помещение. В лифте тоже можно пропустить, подождать пару минут и ехать потом одному», — рекомендует врач.

«Что касается детей сознательного возраста — если куда-то выходит ребенок, надевайте перчатки на него и маску. Соблюдайте стандартные меры гигиены, они одинаковы и для ребенка, и для взрослого. Если пришел с улицы — умойся, вымой руки, в принципе ничего сверхъестественного не надо», — сказала Кожевникова.