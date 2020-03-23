В Кабардино-Балкарии ликвидировали готовивших теракт боевиков

В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК, поступившем в РБК.

Так, в органы безопасности поступила информация о готовящемся теракте. В ходе оперативно-розыскных мероприятий спецслужбам удалось установить, что трое боевиков находятся недалеко от селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района.

«При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление, ответным огнем были нейтрализованы», — уточнили в центре. На месте перестрелки обнарудили автоматическое оружие, переделанные под боевые патроны травматические пистолеты, боеприпасы к ним и самодельное взрывное устройство.

Кроме того, что по месту жительства одного из боевиков были обнаружены два готовых к применению СВУ и компоненты к ним.

Ранее ФСБ России пресекла деятельность террористических ячеек в Крыму, Коми и Ростовской области, которые под видом благотворительности финансировали деятельность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».