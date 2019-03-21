Персональные данные пациентов оказались в открытом доступе в госзакупках

Персональные данные пациентов, включая имя, адрес и диагноз, раскрыли чиновники Липецкой области, загружая документы на портал госзакупок. Закон относит сведения о состоянии здоровья граждан к врачебной тайне

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Управление здравоохранения Липецкой области опубликовало на сайте госзакупок личные данные пациентов, заявляют активисты движения «Пациентский контроль» в Facebook.

Запись в facebook пользователя Пациентский Контроль

Липецкие власти объявили несколько аукционов на оказание медицинских услуг, которые предусматривают перевод пациентов в больницы за пределами региона. «В документации в выписке из протокола комиссии указан полный объем информации о пациенте: ФИО, домашний адрес, диагноз, код по МКБ, профиль, и т.д. Обычно в таких случаях вымарывают личные данные и только после этого размещают документы», — настаивают активисты.

Они считают, что это может нарушать положения о врачебной тайне.

Движение обнаружило восемь закупок с данными пациентов с начала 2018 года.