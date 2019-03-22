Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ

Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Накануне стало известно, что управление здравоохранения региона опубликовало на сайте госзакупок личные данные пациентов. Власти Липецкой области объявили несколько аукционов на оказание медицинских услуг, которые предусматривают перевод пациентов в больницы других регионов. В опубликованных документах содержались ФИО, домашний адрес, диагноз и другие данные пациентов. С начала 2018 года движение «Пациентский контроль» обнаружило восемь закупок с данными пациентов.

В законе «Об основах охраны здоровья граждан» указывается, что к врачебной тайне относится информация об обращении за медпомощью, о состоянии здоровья, диагнозе и другие данные, полученные во время обследования.