В Россию перестанут ввозить два противоопухолевых препарата

​Росздравнадзор объявил о прекращении поставок нескольких лекарственных средств. Два из них — «Мюстофоран» и «Интрон А» — обладают противоопухолевым действием

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения во вторник объявила о прекращении поставок в Россию нескольких лекарственных средств. Среди них — «Мюстофоран» и «Интрон А», оба препарата обладают противоопухолевым действием.

В частности, в сообщении ведомства сказано, что с 1 апреля 2020 года прекратятся поставки в Россию препарата «Мюстофоран» производства бельгийской Сенекси-Лаборатории Тиссен С.А. и венгерской фармацевтической компании «Эгис». Уточняется, что прекращение ввоза препарата связано с производственными причинами, не имеющими отношения к его безопасности или качеству.

В ведомстве отмечают, что отсутствие Мюстофорана на российском рынке не окажет негативного влияния на здоровье пациентов из-за наличия других современных методов терапии.

Кроме того, информирует Росздравнадзор, прекращается производство противовирусного препарата «Интрон А» компании «МСД Фармасьютикалс» (MSD), который также обладает противоопухолевым действием. Решение производителя о прекращении производства «Интрон А» связано с производственным процессом, который больше нельзя поддерживать, и фактом наличия терапевтических альтернатив, объясняет ведомство.

С качеством продукции или вопросами ее безопасности решение о прекращении выпуска препарата не связано, добавляет Росздравнадзор. Доступный на рынке в настоящее время и применяемого пациентами препарат «Интрон А» безопасен. Лекарство будет поставляться на рынок до тех пор, пока она есть на складе, уточняет ведомство.