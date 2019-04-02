В Россию больше не будут поставлять спрей «Септолете плюс»

В Россию больше не будут поставлять спрей «Септолете плюс»

Росздравнадзор указал, что решение о прекращении ввоза препарата не связано с его качеством или безопасностью

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Словенская компания АО «КРКА, д.д., Ново место» прекращает ввоз на территорию России спрея «Септолете плюс», говорится в сообщении Росздравнадзора. Соответствующее письмо поступило от ООО «КРКА-РУС», представляющей интересы производителя.

«Компанией принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения данного лекарственного препарата», — говорится в сообщении. Росздравнадзор отметил, что решение не связано с проблемами качества, эффективности или безопасности препарата.

При этом о прекращении ввоза других препаратов линейки «Септолете» не сообщается.

«Септолете плюс» — препарат, который применяется при инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки. Спрей оказывает местноанестезирующее и антисептическое действие.