В Россию больше не будут поставлять спрей «Септолете плюс»

Словенская компания АО «КРКА, д.д., Ново место» прекращает ввоз на территорию России спрея «Септолете плюс», говорится в сообщении Росздравнадзора. Соответствующее письмо поступило от ООО «КРКА-РУС», представляющей интересы производителя.
«Компанией принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения данного лекарственного препарата», — говорится в сообщении. Росздравнадзор отметил, что решение не связано с проблемами качества, эффективности или безопасности препарата.
При этом о прекращении ввоза других препаратов линейки «Септолете» не сообщается.
«Септолете плюс» — препарат, который применяется при инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки. Спрей оказывает местноанестезирующее и антисептическое действие.