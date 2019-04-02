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В Россию больше не будут поставлять спрей «Септолете плюс»
Росздравнадзор указал, что решение о прекращении ввоза препарата не связано с его качеством или безопасностью
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Словенская компания АО «КРКА, д.д., Ново место» прекращает ввоз на территорию России спрея «Септолете плюс», говорится в сообщении Росздравнадзора. Соответствующее письмо поступило от ООО «КРКА-РУС», представляющей интересы производителя.

«Компанией принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения данного лекарственного препарата», — говорится в сообщении. Росздравнадзор отметил, что решение не связано с проблемами качества, эффективности или безопасности препарата.

При этом о прекращении ввоза других препаратов линейки «Септолете» не сообщается.

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«Септолете плюс» — препарат, который применяется при инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки. Спрей оказывает местноанестезирующее и антисептическое действие.

Компания Krka, d. d. специализируется на производстве дженериков, ее продукция представлена в нескольких десятках стран. Главный офис расположен в городе Ново-Место в Словении. Компания также производит витамины «Пиковит» и сироп от кашля «Гербион».

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharm Николай Беспалов сообщил РБК, что препарат «Септолете плюс» в виде спрея последний раз ввозился в Россию в декабре 2016 года.

«При этом с января 2017 года стартовали поставки «Септолете тотал спрей», на который по итогам 2018 года приходилось примерно 15% от натурального и 23% от денежного объема всех продаж «Септолете». Так что речь идет о внутренней оптимизации портфеля, спрей «Септолете Тотал» отличается от «Септолете плюс» отсутствием в составе бензокаина», — пояснил Беспалов.

По данным RNC Pharm, в 2018 году в России было продано 3,3 млн упаковок лекарственных препаратов под брендом «Септолете» на сумму около 800 млн руб. в оптовых ценах (прирост к 2017 году составил 46% в упаковках и 57% в рублях).

Авторы: Юлия Выродова, Полина Звездина
Теги: лекарства, Словения
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