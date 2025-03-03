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Общество ,  
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Собянин объявил о переносе места строительства нового московского цирка

Новым местом строительства цирка вместо проспекта Вернадского станет Мневниковская пойма. Ранее там планировали построить Парламентский центр, куда должны были переехать Госдума и Совет Федерации
Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского
Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В️ласти Москвы решили перенести площадку строительства нового здания цирка с учетом мнения местных жителей и экспертов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге.

Объект планировалось построить на проспекте Вернадского, где сейчас расположено основное здание Московского цирка. Теперь его возведут в другом месте — в Мневниковской пойме.

Мэр рассказал, что мнения голосовавших (в опросе участвовали свыше 250 тыс. человек) разделились: около половины граждан высказались за строительство нового здания на историческом месте на проспекте Вернадского. Еще 27% поддержали возведение цирка на новой площадке, тогда как 23% доверились мнению экспертов.

Собянин показал проект радикальной реконструкции цирка на Вернадского
Общество

«Специалисты и руководство Большого Московского цирка поддерживают идею строительства на новом месте из-за технической сложности реализации на старой площадке такого масштабного проекта, а также из-за необходимости сохранить полноценную работу коллектива цирка до окончания строительства нового здания, на что потребуется не один год», — сообщил глава города.

Собянин также объявил о запуске голосования по внешнему виду будущего здания цирка. Высказать свое мнение по этому поводу могут не только взрослые, но и дети. Мэр уточнил, что эксперты уже выбрали один вариант, но власти решили выяснить мнение москвичей.

Цирк на проспекте Вернадского открылся в 1971 году. Его нынешнее здание выполнено в стиле советского модернизма в виде шатра со складчатым куполом. Помимо амфитеатра на 3,4 тыс. зрителей, в здании был оборудован специальный лифт для генсека СССР Леонида Брежнева: с подземной парковки — прямо в правительственную ложу.

В 2017 году цирк передали из федеральной собственности в столичную: только так возможно было обеспечить его дорогостоящую реконструкцию, говорила замдиректора Татьяна Запашная.

Строительство цирка на проспекте Вернадского в Москве, сентябрь 1970 г.
30 апреля 1971 г.
1 июня 1973 г.
Апрель 1979 г.
29 ноября 2015 г.
Церемония открытия Большого московского цирка на проспекте Вернадского после реставрации, 22 декабря 2015 г.
1 марта 2024 г.
Строительство цирка на проспекте Вернадского в Москве, сентябрь 1970 г.
30 апреля 1971 г.
1 июня 1973 г.
Апрель 1979 г.
29 ноября 2015 г.
Церемония открытия Большого московского цирка на проспекте Вернадского после реставрации, 22 декабря 2015 г.
1 марта 2024 г.
Строительство цирка на проспекте Вернадского в Москве, сентябрь 1970 г.
(Фото: ТАСС)
30 апреля 1971 г.
(Фото: Иван Денисенко / РИА Новости)
1 июня 1973 г.
(Фото: Н. Рахманов / РИА Новости)
Апрель 1979 г.
(Фото: Виктор Великжанин / ТАСС)
29 ноября 2015 г.
(Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)
Церемония открытия Большого московского цирка на проспекте Вернадского после реставрации, 22 декабря 2015 г.
(Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)
1 марта 2024 г.
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

О реконструкции и расширении цирка на проспекте Вернадского было объявлено в сентябре 2024 года. В конце января Собянин показал предварительный проект нового здания. Планировалось, что по итогам работ цирк увеличится в 25 раз и превратится в «многофункциональную площадку формата lifestyle, на которой можно будет проводить целый день», сообщал осенью главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Вместимость зала планировали увеличить с трех до пяти тысяч мест.

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В 2014 году в Мневниковской пойме планировали построить Парламентский центр, куда должны были переехать Госдума и Совет Федерации. К октябрю 2018 года от этой идеи окончательно отказались. В 2022 году там же решили построить административно-деловой центр: как правило, в таких комплексах размещаются государственные учреждения и офисы частных компаний.

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цирк реконструкция Москва Строительство Сергей Собянин
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Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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