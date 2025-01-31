Собянин показал проект радикальной реконструкции цирка на Вернадского

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем телеграм-канале проект реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

Вместимость зрительного зала цирка увеличится с трех до пяти тысяч мест, подчеркнул градоначальник. После реконструкции в городе появится «объект циркового искусства мирового уровня и уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха», уверен мэр.

«Комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Между собой их соединят переходом. Общая площадь превысит 80 тыс. кв. м», — рассказал Собянин.

Автор проекта был определен в рамках конкурса, который проводился с сентября прошлого года, напомнил мэр. По его словам, «новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку».

По итогам работ цирк увеличится в 25 раз и превратится в «многофункциональную площадку формата lifestyle, на которой можно будет проводить целый день», сообщал осенью главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. «В свое время цирк был технологически уникально оснащен — зрителей поражали сменяющиеся манежи с водой, льдом, невероятные элементы шоу и так далее. Сегодня условия содержания животных, помещения для артистов и процесс подготовки самих шоу не отвечают современным стандартам в должной мере, да и о комфорте зрителей уже совершенно другие представления», — пояснял Кузнецов.

Строительство цирка на проспекте Вернадского в Москве, сентябрь 1970 г. (Фото: ТАСС) 30 апреля 1971 г. (Фото: Иван Денисенко / РИА Новости) 1 июня 1973 г. (Фото: Н. Рахманов / РИА Новости) Апрель 1979 г. (Фото: Виктор Великжанин / ТАСС) 29 ноября 2015 г. (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС) Церемония открытия Большого московского цирка на проспекте Вернадского после реставрации, 22 декабря 2015 г. (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости) 1 марта 2024 г. (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Цирк на проспекте Вернадского открылся в 1971 году. Его нынешнее здание выполнено в стиле советского модернизма в виде шатра со складчатым куполом. Помимо амфитеатра на 3,4 тыс. зрителей в здании был оборудован специальный лифт для генсека СССР Леонида Брежнева: с подземной парковки — прямо в правительственную ложу.

В 2017 году цирк передали из федеральной собственности в столичную: только так возможно было обеспечить его дорогостоящую реконструкцию, говорила замдиректора Татьяна Запашная.