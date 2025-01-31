Собянин показал проект радикальной реконструкции цирка на Вернадского
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем телеграм-канале проект реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.
Вместимость зрительного зала цирка увеличится с трех до пяти тысяч мест, подчеркнул градоначальник. После реконструкции в городе появится «объект циркового искусства мирового уровня и уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха», уверен мэр.
«Комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Между собой их соединят переходом. Общая площадь превысит 80 тыс. кв. м», — рассказал Собянин.
Автор проекта был определен в рамках конкурса, который проводился с сентября прошлого года, напомнил мэр. По его словам, «новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку».
По итогам работ цирк увеличится в 25 раз и превратится в «многофункциональную площадку формата lifestyle, на которой можно будет проводить целый день», сообщал осенью главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. «В свое время цирк был технологически уникально оснащен — зрителей поражали сменяющиеся манежи с водой, льдом, невероятные элементы шоу и так далее. Сегодня условия содержания животных, помещения для артистов и процесс подготовки самих шоу не отвечают современным стандартам в должной мере, да и о комфорте зрителей уже совершенно другие представления», — пояснял Кузнецов.
Цирк на проспекте Вернадского открылся в 1971 году. Его нынешнее здание выполнено в стиле советского модернизма в виде шатра со складчатым куполом. Помимо амфитеатра на 3,4 тыс. зрителей в здании был оборудован специальный лифт для генсека СССР Леонида Брежнева: с подземной парковки — прямо в правительственную ложу.
В 2017 году цирк передали из федеральной собственности в столичную: только так возможно было обеспечить его дорогостоящую реконструкцию, говорила замдиректора Татьяна Запашная.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива
РБК запускает винный салон. Расписание
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»