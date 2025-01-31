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Собянин показал проект радикальной реконструкции цирка на Вернадского

Сюжет
Новости Москвы

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем телеграм-канале проект реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

Вместимость зрительного зала цирка увеличится с трех до пяти тысяч мест, подчеркнул градоначальник. После реконструкции в городе появится «объект циркового искусства мирового уровня и уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха», уверен мэр.

«Комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Между собой их соединят переходом. Общая площадь превысит 80 тыс. кв. м», — рассказал Собянин.

Автор проекта был определен в рамках конкурса, который проводился с сентября прошлого года, напомнил мэр. По его словам, «новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку».

По итогам работ цирк увеличится в 25 раз и превратится в «многофункциональную площадку формата lifestyle, на которой можно будет проводить целый день», сообщал осенью главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. «В свое время цирк был технологически уникально оснащен — зрителей поражали сменяющиеся манежи с водой, льдом, невероятные элементы шоу и так далее. Сегодня условия содержания животных, помещения для артистов и процесс подготовки самих шоу не отвечают современным стандартам в должной мере, да и о комфорте зрителей уже совершенно другие представления», — пояснял Кузнецов.

Строительство цирка на проспекте Вернадского в Москве, сентябрь 1970 г.
30 апреля 1971 г.
1 июня 1973 г.
Апрель 1979 г.
29 ноября 2015 г.
Церемония открытия Большого московского цирка на проспекте Вернадского после реставрации, 22 декабря 2015 г.
1 марта 2024 г.
Строительство цирка на проспекте Вернадского в Москве, сентябрь 1970 г.
30 апреля 1971 г.
1 июня 1973 г.
Апрель 1979 г.
29 ноября 2015 г.
Церемония открытия Большого московского цирка на проспекте Вернадского после реставрации, 22 декабря 2015 г.
1 марта 2024 г.
Строительство цирка на проспекте Вернадского в Москве, сентябрь 1970 г.
(Фото: ТАСС)
30 апреля 1971 г.
(Фото: Иван Денисенко / РИА Новости)
1 июня 1973 г.
(Фото: Н. Рахманов / РИА Новости)
Апрель 1979 г.
(Фото: Виктор Великжанин / ТАСС)
29 ноября 2015 г.
(Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)
Церемония открытия Большого московского цирка на проспекте Вернадского после реставрации, 22 декабря 2015 г.
(Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)
1 марта 2024 г.
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Цирк на проспекте Вернадского открылся в 1971 году. Его нынешнее здание выполнено в стиле советского модернизма в виде шатра со складчатым куполом. Помимо амфитеатра на 3,4 тыс. зрителей в здании был оборудован специальный лифт для генсека СССР Леонида Брежнева: с подземной парковки — прямо в правительственную ложу.

В 2017 году цирк передали из федеральной собственности в столичную: только так возможно было обеспечить его дорогостоящую реконструкцию, говорила замдиректора Татьяна Запашная.

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Теги
Сергей Собянин Москва цирк


 

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