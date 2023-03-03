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ФБР проверит связь Ди Каприо с подозреваемым в отмывании денег

ФБР проверяет связи Ди Каприо с подозреваемым в отмывании денег «Моцартом бизнеса»
Подозреваемый в многомиллионном мошенничестве бизнесмен Джо Лоу «осыпал Леонардо Ди Каприо подарками, устраивал с ним вечеринки по всему миру и финансировал его фильм 2013 года «Волк с Уолл-стрит», пишет Bloomberg
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо (Фото: Kevork Djansezian / Getty Images)

Специальный агент ФБР, следователь налогового управления и три прокурора Минюста опросили американского киноактера Леонардо Ди Каприо по делу о многомиллионном мошенничестве с участием бывшего участника хип-хоп-группы The Fugees Праса (настоящее имя — Праказрел Мишель) и бизнесмена Джо Лоу сообщает Bloomberg со ссылкой на документы спецслужбы.

В апреле 2018 года они выясняли подробности про благотворительную деятельность актера и его продюсерскую компанию Appian Way. Ди Каприо задали вопросы о Лоу, которого обвиняют в организации хищения миллиардов долларов из малайзийского суверенного фонда благосостояния 1MDB.

Ди Каприо познакомился с бизнесменом в 2010 году. Как утверждает Bloomberg, Лоу «осыпал актера подарками, устраивал с ним вечеринки по всему миру и финансировал его фильм 2013 года «Волк с Уолл-стрит». Ди Каприо сообщил агентам ФБР, что знакомство с Лоу произошло в ночном клубе. Он назвал Лоу «Моцартом бизнеса».

Когда представитель спецслужб показал Ди Каприо электронные письма и документы, актер заверил, что не помнит, чтобы обсуждал с Лоу хоть один из его проектов, даже несмотря на то, что однажды написал в электронном письме потенциальному инвестору о Лоу как о «своем друге».

Когда ему предъявили другое электронное письмо, Ди Каприо сказал, что оно не похоже на «то, что он написал бы». Актер также заявил, что был уверен, что его менеджеры проверили Лоу, прежде чем работать с ним над «Волком с Уолл-стрит», однако он так и не узнал, что обнаружила их проверка.

В 2019 году Минюст США выдвинул против Праса и Лоу обвинения в сговоре и отмывании денег на федеральном уровне. Речь идет в числе прочего о незаконных пожертвованиях в размере более $21 млн в предвыборную кампанию бывшего президента США Барака Обамы в 2012 году. Праса и Лоу также подозревают в организации кампании, направленной на склонение администрации экс-президента США Дональда Трампа к прекращению расследования о хищении денег из малайзийского фонда 1MDB. Оба подозреваемых отвергли обвинения.

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По данным ведомства, Лоу потратил часть незаконно полученных им средств на финансирование съемок фильма «Волк с Уолл-стрит».

The Washington Post писала, что Лоу был близко знаком с актером и даже подарил ему картину Пабло Пикассо стоимостью $3,2 млн. Позднее полотно изъяли у Ди Каприо, так как выяснилось, что оно было куплено на «нелегальные» деньги.

В 2016 году Фонд Леонардо Ди Каприо сообщил о гражданском иске правительства против некоторых сторон, участвовавших в создании фильма «Волк с Уолл-стрит». Ди Каприо попросил своих представителей немедленно связаться с Минюстом, чтобы выяснить, получал ли он или его фонд подарки или пожертвования от бизнесменов. Он настаивал, что их необходимо вернуть.

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ФБР Леонардо Ди Каприо отмывание денег Барак Обама
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