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В России выросла доля сторонников единой школьной формы

Superjob: доля сторонников единой школьной формы выросла на 12% с 2006 года
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Введение в школах единой формы поддерживают 6 из 10 россиян, показывают результаты опроса, проведенного сервисом Superjob (есть у РБК). По мнению 42% участников исследования, форма одежды учеников должна быть единой по всей стране, еще 18% считают, что каждая школа может сама устанавливать модели и цвета.

Среди сторонников единой школьной формы больше всего респондентов-мужчин (47%) и родителей учеников 5-9 классов (45%). 

Данные опроса показывают, что с годами число приверженцев единой школьной формы растет: в 2006 году за эту инициативу выступали 30% респондентов, в 2010 - 32%, в 2012 - 39%, а в текущем году их доля превысила 40%.

С тем, что школьная форма не нужна совсем, согласны 29% опрошенных. Чаще всего такой точки зрения придерживаются респонденты моложе 34 лет (38%) и родители старшеклассников (39%). Число сторонников единого общероссийского стандарта школьной одежды растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных.

Опрос был проведен 17—18 ноября среди 1 тыс. родителей детей-школьников из всех федеральных округов страны, проживающих в 283 населенных пунктах.

О планах ввести в российских школах единую форму сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Сейчас правила ношения школьной формы устанавливаются на региональном уровне.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
школьная форма Опрос Superjob
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