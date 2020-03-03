В Латвии решили заблокировать сервис «Яндекс.Такси»

Автотранспортная дирекция попросила провайдеров заблокировать сайт и приложение сервиса из-за того, что он не был зарегистрирован в Латвии. В «Яндекс.Такси» заявили, что в процессе регистрации и сервис работает в штатном режиме

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать сервис «Яндекс.Такси». Об этом сообщается на сайте организации.

Дирекция попросила всех операторов сети заблокировать сайт и мобильное приложение сервиса. Ожидается, что решение будет принято в течение нескольких дней.

Как отмечает организация, с 22 января в стране сайты и приложения, которые предоставляют услуги в сфере автотранспорта, обязаны регистрироваться в дирекции. Те, кто не проходил эту процедуру, не могут предоставлять свои услуги. Решение о блокировке «Яндекс.Такси» было принято в связи с тем, что ни сайт, ни приложение не были зарегистрированы, но сервис продолжал работать. Дирекция отмечает, что поставщик услуг может возобновить работу после того, как зарегистрируется.

В «Яндекс.Такси» РБК сообщили, что сервис работает в штатном режиме и сейчас находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством Латвии. «Мы в контакте с властями страны по этому техническому вопросу и ожидаем, что они будут действовать в соответствии с интересами латвийских пользователей», — говорится в заявлении.

В августе прошлого года против «Яндекс.Такси» выступило Минобороны Литвы. Оно рекомендовало гражданам не пользоваться сервисом, поскольку он собирает множество персональных данных, которые затем хранятся на сервисах «Яндекса», чья штаб-квартира находится в Москве. В пресс-службе сервиса РБК сообщили, что обвинения не имеют никаких оснований. «Яндекс.Такси» в Литве управляет компания Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах, отмечали в пресс-службе, а хранение данных соответствует законам ЕС.