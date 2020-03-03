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В Латвии решили заблокировать сервис «Яндекс.Такси»

Автотранспортная дирекция попросила провайдеров заблокировать сайт и приложение сервиса из-за того, что он не был зарегистрирован в Латвии. В «Яндекс.Такси» заявили, что в процессе регистрации и сервис работает в штатном режиме
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать сервис «Яндекс.Такси». Об этом сообщается на сайте организации.

Дирекция попросила всех операторов сети заблокировать сайт и мобильное приложение сервиса. Ожидается, что решение будет принято в течение нескольких дней.

Как отмечает организация, с 22 января в стране сайты и приложения, которые предоставляют услуги в сфере автотранспорта, обязаны регистрироваться в дирекции. Те, кто не проходил эту процедуру, не могут предоставлять свои услуги. Решение о блокировке «Яндекс.Такси» было принято в связи с тем, что ни сайт, ни приложение не были зарегистрированы, но сервис продолжал работать. Дирекция отмечает, что поставщик услуг может возобновить работу после того, как зарегистрируется.

Минобороны Литвы рекомендовало жителям не пользоваться «Яндекс.Такси»
Политика

В «Яндекс.Такси» РБК сообщили, что сервис работает в штатном режиме и сейчас находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством Латвии. «Мы в контакте с властями страны по этому техническому вопросу и ожидаем, что они будут действовать в соответствии с интересами латвийских пользователей», — говорится в заявлении.

В августе прошлого года против «Яндекс.Такси» выступило Минобороны Литвы. Оно рекомендовало гражданам не пользоваться сервисом, поскольку он собирает множество персональных данных, которые затем хранятся на сервисах «Яндекса», чья штаб-квартира находится в Москве. В пресс-службе сервиса РБК сообщили, что обвинения не имеют никаких оснований. «Яндекс.Такси» в Литве управляет компания Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах, отмечали в пресс-службе, а хранение данных соответствует законам ЕС.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: «Яндекс.Такси», Латвия, такси
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