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Минобороны Литвы рекомендовало жителям не пользоваться «Яндекс.Такси»
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Минобороны Литвы рекомендовало жителям не пользоваться «Яндекс.Такси»
Политика, 15:54
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Минобороны Литвы рекомендовало жителям не пользоваться «Яндекс.Такси»

Министерство обороны Литвы рекомендовало гражданам страны не пользоваться приложением «Яндекс.Такси». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Национального центра кибербезопасности, сервис требует доступа к большому количеству конфиденциальных данных, а также разрешений на использование функций устройства: возможности активировать камеру и микрофон, использовать список контактов, осуществлять управление звонками и услугами СМС, устанавливать место пребывания устройства (GPS) и другое.

«Эти требования «Яндекс.Такси», возможно, создают условия для незаконного сбора и накопления данных о лицах, а это вызывает беспокойство относительно их безопасности», — говорится в сообщении. Отмечается, что данные пользователей хранятся на серверах организации со штаб-квартирой в Москве. Пока не будут собраны данные о безопасности приложения, его не рекомендуется устанавливать, особенно на устройства госслужащих и должностных лиц, указывает Минобороны Литвы.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» пояснили РБК, что сервисом управляет зарегистрированная в Нидерландах Yandex.Taxi BV.

В сейме Литвы заявили об угрозе «Яндекс.Такси» нацбезопасности страны
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«Сервисом «Яндекс.Такси» в Литве управляет наша материнская компания Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах. Обработку и хранение данных Yandex.Taxi BV производит в соответствии с законодательными нормами EC, в частности, GDPR. Мы открыты и готовы к проверкам. Обвинения против нас не имеют под собой никаких оснований», — заявили в пресс-службе.

Ранее депутат сейма Литвы Аудронюс Ажубалис заявил, что деятельность «Яндекс.Такси» угрожает национальной безопасности страны. По его мнению, «в контексте гибридной войны любая информация о состоянии граждан может быть полезна агрессору». Сервис был запущен в Литве 26 июля.

Теги: «Яндекс. Такси» , Литва , Безопасность
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