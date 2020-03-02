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Власти ЕС повысили уровень угрозы от распространения коронавируса

По мнению экспертов, вспышки COVID-19 могут привести к огромным экономическим и социальным потерям. Новым коронавирусом заражены более 2 тыс. жителей ЕС
Фото: Ginamarco Maraviglia / Bloomberg

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) объявил о повышении уровня угрозы, связанной с распространением в странах Евросоюза коронавирусной инфекции COVID-19.

«На основании данных о вероятности передачи и характере течения заболевания риск, связанный с COVID-19, для населения Евросоюза, Европейской экономической зоны (EEA) и Великобритании в настоящее время оценивается от умеренного до высокого», — говорится в отчете ECDC, опубликованном в понедельник, 2 марта.

В предыдущей версии прогноза (от 23 февраля) ECDC оценивал риск распространения COVID-19 в диапазоне от низкого до умеренного. При этом в отчете ECDC подчеркивается, что оценка риска основана лишь на имеющихся у его специалистов данных, что создает возможность ее неточности из-за наличия непредсказуемых факторов.

В ведомстве пояснили, что в Европе растет число случаев заражения COVID-19, когда не удается установить цепочку передачи вируса, при этом увеличивается вероятность завоза инфекции из других регионов мира (без учета Китая).

По данным ECDC, в 80% случаев заражение COVID-19 приводит к развитию не слишком серьезного заболевания без развития пневмонии или с легкой ее формой, однако в 14% случаев болезнь классифицируется как тяжелая, а в 6% — как критически опасная.

«Помимо влияния на общественное здоровье со значительным числом летальных исходов в группах высокого риска, вспышки COVID-19 могут вызвать огромные экономические и социальные потрясения», — предупреждает ECDC.

Улицы итальянских городов опустели из-за коронавируса. Фоторепортаж
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В новом отчете ведомства общее число зараженных коронавирусом жителей стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Монако, Сан-Марино, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна оценивается в 2199 человек, 38 из которых погибли. В ECDC отметили также, что на Италию приходится 75% всех заражений (1689) и 92% смертей (35).

Выступая в понедельник перед журналистами, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила ситуацию с распространением коронавируса как «очень сложную» и требующую принятия быстрых мер, а также их координации на общеевропейском и национальном уровнях.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Евросоюз, коронавирус
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