Дело Эпштейна⁠,
В трех странах начали расследования после публикаций файлов Эпштейна

В Литве, Польше и Турции начали расследования после публикаций файлов Эпштейна
Сюжет
Дело Эпштейна
Сразу в трех странах начались официальные расследования после публикаций файлов Эпштейна. Все эти страны упоминались в документах, обнародованных Минюстом США
Фото: Adam Gray / Getty Images

Cразу в трех странах начались расследования по факту обнародования файлов финансиста Джеффри Эпштейна Министерством юстиции США 30 января 2026 года.

Так, в Турции начала расследование генпрокуратура Анкары, сообщила газета Independant Türkçe. Расследование было инициировано еще 23 декабря 2025 года. Поводом стала публикация депутата Турхана Чомеза в социальной сети X, где политик заявил, что в обнародованных документах содержатся сообщения о вывозе молодых девушек из Турции на остров, принадлежавший Эпштейну. Чомез охарактеризовал эти случаи как тяжкие преступления.

Кроме того, о начале расследования сообщила прокуратура Литвы, изучающая опубликованные документы, передало Delfi. Расследованием на основании обнародованных файлов Эпштейна занялась также полиция страны. Литва упоминается в документах, обнародованных в пятницу, более 1,2 тыс. раз, а Вильнюс — более 1 тыс. раз.

В Польше премьер-министр Дональд Туск заявил о создании аналитической группы, в которую войдут министр юстиции, генеральный прокурор и министр-координатор по делам спецслужб, для расследования случаев эксплуатации польских детей, передало агентство PAP.

«Я попрошу как прокуроров, так и спецслужбы провести очень детальный, быстрый и тщательный анализ, файл за файлом, каждого документа, который в настоящее время доступен в открытом доступе», — сказал премьер Туск.

Дело Эпштейна — это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна, который считается создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек. Некоторых из них он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

Файлами Эпштейна называются материалы из расследования по его уголовному делу. Это миллионы документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и имейлов. Там, в частности, содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов. Среди них — Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю (брат нынешнего короля Великобритании Карла III), кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие. Появление в этих документах тех или иных политиков или бизнесменов не означает их причастности к совершению сексуальных преступлений, однако позволяет их оппонентам спекулировать на теме их возможного соучастия.

Адвокат заявил, что половина файлов Эпштейна осталась не опубликована
Политика
Тодд Бланш

В файлах Эпштейна тысячи раз упоминается Россия. Финансист несколько раз посещал Россию и бывал во многих городах-миллиониках.

Эпштейн или его помощники также общались с девушками, которые родились или жили в России. Например, с девушкой, которая отправляла ему фотографии Омска, пока находилась там на каникулах.

Кроме того, из опубликованных файлов следует, что Эпштейн получал и изучал подборки публикаций о крупнейших бизнесменах России, их участии в форумах в Давосе и Петербурге, судебных процессах, санкциях против России

География Эпштейна. Какие города России упоминаются в досье Минюста США
Политика
На фоне фотографий бывшего президента США Билла Клинтона председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей, конгрессмен Джеймс Комер (вверху справа) (республиканец от штата Кентукки)&nbsp;выступает во время слушаний в Капитолии США 21 января 2026 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Ожидалось, что комитет в полном составе проголосует за поправку к резолюции, рекомендующей палате представителей признать бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон виновными в неуважении к конгрессу за отказ выполнить повестку, выданную комитетом в связи с продолжающимся расследованием дела Джеффри Эпштейна.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

