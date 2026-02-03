Адвокат заявил, что половина файлов Эпштейна осталась не опубликована

На прошлой неделе замгенпрокурора США Бланш заявил, что изначально Минюст обнаружил более 6 млн страниц по делу Эпштейна, однако в конце января опубликовали около половины. Правозащитники заподозрили Минюст в злоупотреблении

Около половины страниц документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, остаются неопубликованными, заявила адвокат по правам женщин и основательница юридической фирмы McAllister Olivarius Энн Оливариус, передает The Guardian.

По ее словам, изначально Минюст США выявил более 6 млн страниц в файлах Эпштейна. «Однако мы получили лишь примерно половину из них. Они [Минюст США] утверждают, что остальные являются дубликатами или не соответствуют действительности», — сказала правозащитница.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш на прошлой неделе подтвердил, что Минюст обнаружил около 6 млн страниц документов по делу Эпштейна. Это, по его словам, произошло потому, что Минюст предпочел «собрать больше материалов из различных источников, чтобы обеспечить максимальную прозрачность». «Количество адаптивных страниц значительно меньше, чем общее количество страниц, собранных изначально», — добавил он.

Оливариус заявила, что относится к заявлениям Минюста «с подозрением». «Поскольку определение того, что является соответствующим действительности, осуществляется стороной, владеющей документами, это создает благоприятные условия для тактического злоупотребления», — отметила она.

Адвокат юридической фирмы Marsh Law Firm Дженнифер Фриман заявила: «Мы не позволим федеральному правительству просто выбросить пару миллионов документов и умыть руки от ответственности за один из крупнейших провалов правоохранительных органов в истории США». По ее словам, Минюст скрывает имена преступников, при этом раскрывая имена жертв.

Американский конгрессмен и демократ Джейми Раскин заявил, что из опубликованных 3 млн файлов по делу Эпштейна более 10 тыс. были отредактированы. «Мы получаем информацию по крупицам», — заявил он.

Публикуя файлы Эпштейна 30 января, Минюст сообщил, что «допустил ошибку», собрав излишки материалов. Любые материалы, которые не были предоставлены, попадают, согласно сообщению ведомства, в одну из следующих категорий: дубликаты документов;

запрещенные в связи с наличием привилегии — привилегии, связанной с процессом принятия решения, и привилегии адвокатской тайны;

запрещенные в соответствии с законом (изображения насилия);

предметы, не входящие в материалы дела Эпштейна и не имеющие к нему отношения.

Публикация документов по делу Эпштейна Минюстом США проходила в несколько этапов в соответствии с «Актом о прозрачности файлов Эпштейна» (Epstein Files Transparency Act, EFTA), подписанным президентом Дональдом Трампом. 30 января состоялась финальная и самая масштабная публикация. Было обнародовано около 2 тыс. видео и 180 тыс. изображений.