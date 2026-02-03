ФСБ задержала чиновников из руководства Сергиева Посада

Сотрудники ФСБ задержали первого замглавы администрации, начальника управления сельского хозяйства и других чиновников. По данным ведомства, они занимались покровительством компаниям и другими коррупционными схемами

УФСБ России по городу Москве и Московской области возбудила уголовные дела против первого заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа, начальника управления сельского хозяйства администрации и двоих его подчиненных, а также директора местного муниципального бюджетного учреждения, который является депутатом городского округа, сообщили РБК в пресс-службе управления.

Первым заместителем главы города является Сергей Тостановский. Начальником управления сельским хозяйством значится Иван Кончаков.

По версии УФСБ, группа должностных лиц администрации получала денежные вознаграждения за содействие аффилированным коммерческим структурам в победе на конкурсах по муниципальным контрактам и последующее покровительство.

Правоохранители задокументировали факты заключения от имени администрации фиктивных договоров с компаниями, которые не выполняли взятые обязательства. При этом чиновники обеспечивали подписание фиктивных актов выполненных работ, после чего бюджетные средства обналичивались и распределялись между участниками схемы.

Также УФСБ выявила отдельные схемы хищений, организованные Тостановским и Кончаковым. Они связаны с незаконными премиальными выплатами сотрудникам и фиктивными командировочными расходами.

На основе собранных и переданных в следствие материалов возбуждены уголовные дела в отношении девяти лиц. Среди фигурантов — четверо сотрудников администрации Сергиево-Посадского округа, директор местного бюджетного учреждения, являющийся также депутатом городского округа, два бенефициара коммерческих структур и один их сотрудник.

Им инкриминируются преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса о мошенничестве (ст. 159 УК), получении (ст. 290 УК) и даче (ст. 291 УК) взятки, а также посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК). Все подозреваемые задержаны.

В августе 2024 года главу Сергиева Посада Дмитрия Акулова и руководителя местного МФЦ задержали по подозрению в коррупции. В СК сообщили, что, по данным следствия, глава городского округа с января 2019 года по июль 2024 года систематически получал взятки от руководителя местного МФЦ за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма полученных денежных средств составила не менее 15 млн руб.