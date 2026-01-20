Главу Звездного Городка заподозрили в получении крупной взятки

Глава Звездного Городка был задержан по подозрению в получении крупной взятки. При этом суд отказался арестовывать чиновника. Предположительно, речь может идти о коррупции при благоустройстве детского сада «Ласточка»

Евгений Баришевский (Фото: roscosmos / X)

Глава подмосковного Звездного Городка Евгений Баришевский подозревается в получении крупной взятки, следует из картотеки Тверского суда Москвы.

Чиновника будут судить за получение взятки должностным лицом в крупном или особо крупном размере. Следствие просило арестовать Баришевского, но суд оставил его на свободе: 19 января ходатайство об аресте было отклонено. Решение вступит в силу 23 января.

Глава Звездного Городка был задержан еще в прошлую пятницу, пишет местная городская газета «Взгляд с орбиты». Следствие возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. По данным издания, причиной задержания чиновника стала взятка за принятие работ по благоустройству детского сада «Ласточка». Как отмечает издание, сроки выполнения ремонтных работ на данном объекте были задержаны.

44-летний Баришевский занимает должность мэра Звездного Городка с 2022 года. До этого был главой подмосковной Лобни (2021–2022), врио руководителя администрации городского округа Звездный Городок (2017–2018), а также возглавлял администрацию Орехово-Зуево (2014–2016). С 2011 по 2014 год работал первым заместителем руководителя московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Баришевский дважды избирался в состав Мособдумы, работал в комитете по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики. Имеет благодарственные письма от члена Совета Федерации, депутата Госдумы, губернатора Московской области, Московской областной думы. Награжден знаком Мособлдумы «За содействие закону».