Главу Сергиева Посада задержали по подозрению в коррупции
Главу Сергиева Посада Дмитрия Акулова и руководителя местного МФЦ задержали по подозрению в коррупции, сообщили в ГСУ СК по Московской области.
8 августа Акулова вызвали на допрос.
«По данным следствия, с января 2019 по июль 2024 года глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского г.о.» за общее покровительство и попустительство по службе. В общей сумме он получил не менее 15 млн рублей», — сообщили в СК.
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