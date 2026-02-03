 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах

Конституционный суд разъяснил, что временную регистрацию в апартаментах делать можно. Согласно позиции суда, подобные места пребывания стали очень похожи на квартиры. Причиной разбирательства КС стала история из Петербурга
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Конституционный суд России разрешил временную регистрацию граждан России по месту временного пребывания в апартаментах, следует из материалов на сайте суда. 

Причиной разбирательства стало дело Виктории Пиуновой, которая было отказано в получении временной регистрации для нее и членов ее семьи в апартаментах гостиничного типа в Санкт-Петербурге, принадлежащих на праве собственности матери супруга. Пиуновой отказали во временной регистрации, а суды в дальнейшем ссылались на то, что помещения являются нежилыми, а регистрации в них законом не предусмотрено.

Несмотря на то, что здание предназначено для размещения гостиниц, судами общей юрисдикции было констатировано, что само помещение, в котором хотела оформить регистрацию Пиунова не было включено в состав гостиничного фонда. 

Конституционный суд установил, что практика длительного пребывания в апартаментах гостиничного типа, фактически в нежилого типа, распространилась в том числе из-за сходности с квартирами. 

МВД разъяснило позицию по прописке россиян в апартаментах
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

«Они объективно могут использоваться для личных, семейных, домашних, бытовых нужд. Невозможность осуществить в них регистрацию, притом что временное проживание в них не запрещено, ограничивает право на свободный выбор места пребывания», — пояснил суд.

При этом Конституционный суд добавил, что решение не касается постоянной регистрации для граждан и налогообложения. 

Отдельно суд пояснил, что появление такого рода нежилых помещений не обусловлено действиями публичной власти, которая не предпринимала мер для его распространения. 

МВД России подчеркивало необходимость учитывать каждого гражданина в месте его пребывания вне зависимости от вида помещения, в котором он проживает.

Апартаменты считаются нежилой недвижимостью, поэтому в соответствии с действующим законодательством в них нельзя зарегистрироваться на постоянной основе. Собственники такой недвижимости платят повышенный ежегодный налог — 0,5% от кадастровой стоимости. Если такая недвижимость находится в торгово-офисном здании, с собственников взыскивают в три раза больше.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
Конституционный суд апартаменты Санкт-Петербург
