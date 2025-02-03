СК завел дело о покушении на убийство после взрыва в «Алых парусах»

Ведомство открыло дело по трем статьям УК. Один из пострадавших — основатель донбасского спецбатальона «Арбат» Армен Саркисян

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Уголовное дело о взрыве в московском ЖК «Алые паруса» заведено по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и о незаконном обороте оружия, сообщает столичное управление СК.

«В результате один человек погиб, его личность устанавливается. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в сообщении.

По перечисленным статьям (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК) грозит до 20 лет заключения.

Холл и подъезд жилого комплекса были повреждены во время взрыва — выбиты стекла, сломан потолок, следы от взрыва видны на стенах.

Video

Состояние пострадавших — тяжелое. Следствие считает гибель человека результатом заказного убийства, рассказал источник РБК. По предварительной информации, сработало устройство, оснащенное радиоуправляемым механизмом. «Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен», — сказал собеседник. Пока неизвестно, был ли погибший целью покушавшихся.

Один из пострадавших — основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, утверждают источники РБК, «Коммерсанта» и Mash. По предварительной версии, целью покушения был Саркисян, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования. «Арбат», или Армянский батальон, был создан в 2022 году в Донбассе для участия в военной операции.

Саркисян с 2014 года находится в розыске на Украине по обвинению в причастности к организации убийств в центре Киева, сообщала Служба безопасности страны. Спецслужба назвала его членом ближнего круга экс-президента Виктора Януковича.