В ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы прогремел взрыв, один человек погиб

В жилом комплексе «Алые паруса» в Москве произошел взрыв

Погиб человек, еще несколько пострадали. Заведено уголовное дело

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Взрыв произошел в холле жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. По его информации, звонившие очевидцы происшествия сообщили «о сильном хлопке внутри здания».

ТАСС сообщает, что погиб один человек, четверо пострадали. Телеграм-канал Baza тоже пишет о погибшем, но, по его данным, ранены пятеро. По сведениям канала, сдетонировало самодельные взрывное устройство.

Погибший — один из жильцов, который в момент ЧП зашел в здание с охранниками, пишет 112, который называет одной из возможных версий покушение. У мужчины сильно повреждено лицо, его личность пока не установлена, передает Baza. Среди пострадавших — охранники и консьержка.

«Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения», — сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

«РИА Новости» пишет, что ЧП произошло в 29-этажном доме. По предварительным данным, несущие конструкции здания не пострадали.

Заведено уголовное дело, по какой статье, пока не уточняется. Московская прокуратура взяла расследование под контроль. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

Жилой комплекс находится в районе Щукино на Авиационной улице, в нем несколько зданий высотностью 27–48 этажей, первый корпус был построен в 2001 году. Это проект застройщика «Донстрой».