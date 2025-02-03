В жилом комплексе «Алые паруса» в Москве произошел взрыв
Взрыв произошел в холле жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. По его информации, звонившие очевидцы происшествия сообщили «о сильном хлопке внутри здания».
ТАСС сообщает, что погиб один человек, четверо пострадали. Телеграм-канал Baza тоже пишет о погибшем, но, по его данным, ранены пятеро. По сведениям канала, сдетонировало самодельные взрывное устройство.
Погибший — один из жильцов, который в момент ЧП зашел в здание с охранниками, пишет 112, который называет одной из возможных версий покушение. У мужчины сильно повреждено лицо, его личность пока не установлена, передает Baza. Среди пострадавших — охранники и консьержка.
«Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен, в настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения», — сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
«РИА Новости» пишет, что ЧП произошло в 29-этажном доме. По предварительным данным, несущие конструкции здания не пострадали.
Заведено уголовное дело, по какой статье, пока не уточняется. Московская прокуратура взяла расследование под контроль. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.
Жилой комплекс находится в районе Щукино на Авиационной улице, в нем несколько зданий высотностью 27–48 этажей, первый корпус был построен в 2001 году. Это проект застройщика «Донстрой».
Читайте РБК в Telegram.
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России
Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине
В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии