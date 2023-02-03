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Минпросвещения предложило изменить порядок проведения ЕГЭ

Минпросвещения предложило разрешить менять уровень ЕГЭ по математике
Теперь отдельно будет прописана возможность менять уровень ЕГЭ по математике не менее чем за 2 недели до экзамена. Раньше это не оговаривалось, изменение уровня считалось заменой экзамена, которая осуществляется до 1 февраля
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Минпросвещения разработало новый порядок проведения государственной итоговой аттестации, где меняются некоторые положения. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, в пункте, где говорится о возможности для участников менять перечень учебных предметов, указанных в заявлениях об участии, и сроки сдачи экзаменов при наличии уважительных причин, отдельно уточняется возможность изменить уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный). Сделать это необходимо не позднее, чем за две недели до экзамена, веская причина для этого теперь требоваться не будет. В существующей редакции «Правил» такая возможность отдельно не упоминалась.

Кроме того, новой версией документа предусмотрено, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту, поступающие в военные вузы, смогут подавать соответствующие заявления там, где они служат по призыву или контракту. В существующей редакции «Правил» регистрироваться на экзамен можно только «в субъекте Российской Федерации, где расположена военная образовательная организация».

В новом документе также меняется дополнительная дата проведения итогового сочинения: вместо первой рабочей среды мая — вторая среда апреля.

Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года и действовать до 1 сентября 2029-го.

В 2023 году основной период ЕГЭ будет проходить с 26 мая по 20 июня.
26 мая выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, 29 мая — русский язык, 1 июня — ЕГЭ по математике, 5 июня — историю и физику, 8 июня — обществознание, 13, 16 и 17 июня — иностранные языки, также 13 июня — биологию, а 19 и 20 июня — информатику.

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