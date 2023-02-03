В технические вузы разрешат поступать без учета ЕГЭ по русскому языку

В Минобрнауки рассказали о планах сделать обязательными при поступлении только экзамены по математике, физике и информатике. Снизить акцент на русском языке предлагал министр просвещения

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минобрнауки России планирует с 2024 года вывести результаты ЕГЭ по русскому языку из перечня обязательных для поступающих в вузы на инженерные специальности, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

«Системная мера, которую мы хотим ввести с 2024 года, достаточно революционная для вузов, — мы хотим принимать на инженерные специальности и направления только по математике, физике и информатике, а русский язык учитывать как дополнительный», — приводит ТАСС слова Фалькова, которые он произнес в Рыбинске на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома.

Уменьшить акцент на русском для инженерных специальностей предлагал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он считает, что обязательными экзаменами нужно сделать профильную математику, физику и информатику, а уровень баллов за экзамен по русскому языку утвердить минимальный — 36 или 24 балла. Кравцов также отметил необходимость усилить профориентацию в школах и сосредоточиться на подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщал ТАСС, Минобрнауки планирует также расширять практику применения механизма целевого обучения в вузах, в частности по инженерным специальностям. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос сенатора Андрея Кутепова. Он отмечал необходимость обеспечить предприятия страны инженерными кадрами на долгосрочную перспективу.

На том же совещании в Рыбинске секретарь Совета безопасности Николай Патрушев говорил, что авиационной промышленности России не хватает свыше 14 тыс. квалифицированных инженерно-технических сотрудников, в том числе конструкторов и технологов. Стандарты обучения при подготовке кадров отстают от уровня развития производственных технологий в мире, отметил он.

По мнению опрошенных РБК экспертов, в 2023 году усилится дефицит кадров в отраслях машиностроения и обрабатывающей промышленности. Не хватать будет прежде всего «рабочих рук», а также квалифицированных представителей инженерных и технических профессий.