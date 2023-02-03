Эксперты университета Киото назвали места, где людям грустно

Эксперты: люди испытывают более отрицательные эмоции в офисах и на вокзалах

Проанализировав 2 млн твитов, написанных в Лондоне и Сан-Франциско в 2016 и 2017 году, эксперты пришли к выводу, что гнев и отвращение люди чаще испытывают на вокзалах, а положительные эмоции — в парках, отелях и ресторанах

В больших городах люди чаще испытывают отрицательные эмоции в таких местах, как вокзалы, офисы и спортивные стадионы, а положительные — в ресторанах и парках, пришли к выводу эксперты из Киотского технологического института. Выдержки из их исследования приводит Bloomberg.

Эксперты проанализировали почти 2 млн твитов с геотегами из Лондона и Сан-Франциско, написанных с 2016 по 2017 годы. При помощи нейросетей они изучили тексты сообщений, чтобы определить эмоции, выраженные в постах, такие как гнев, отвращение, страх, радость, печаль, удивление или доверие.

Большинство твитов, сделанных на вокзалах, автобусных остановках и мостах, выражали недовольство, отвращение и гнев. В то же время публикации из парков (например, Мишен Долорес в Сан-Франциско), отелей и ресторанов показали более высокую степень радости.

Эксперты также изучили публикации, посвященные значимым событиям. Авторы постов из Сан-Франциско выражали гнев, печаль и отвращение во время инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2017 года и «Марша женщин» — акции протеста в крупных американских городах, которая прошла на следующий день,

В Лондоне пользователи Twitter выражали самый высокий уровень страха и печали в дни терактов на Вестминстерском и Лондонском мостах (22 марта и 3 июня 2017 года). Самый высокий уровень доверия они продемонстрировали во время парламентских выборов в Великобритании в 2017 году.

Авторы работы предупредили, что чрезмерно обобщать полученные результаты нельзя, так как их исследование было ограничено англоязычными публикациями.