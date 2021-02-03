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Эксперты оценили изменение трат россиян после снятия ограничений

По данным «СберИндекса», в Москве после того, как ресторанам и кафе разрешили принимать посетителей по ночам, средний чек вырос на 59%. «Платформа ОФД» отмечает, что по сравнению с новогодними праздниками показатель снизился
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Отмена запрета на работу баров, ресторанов, других предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 вернула москвичам и петербуржцам интерес к ночной жизни, говорится в исследовании лаборатории Сбербанка «СберИндекс», поступившем в РБК.

По их данным, в Москве после снятия ограничений доля клиентов, совершивших транзакцию в кафе или ресторанах в ночное время выросла до 5,7% по сравнению с 4,0% в начале года. В январе 2020 года показатель составлял 5,6%. Средний чек в заведениях общественного питания в это время вырос на 59% — с 796 руб. в начале года до 1 264 руб. в последние выходные января. Годом ранее он был равен 1 176 руб.

Власти Москвы сняли запрет на работу баров и ресторанов ночью
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На этом фоне увеличилась доля ночных заказов такси: спрос вырос до 15,2% по сравнению с 14,9% до снятия ограничений, но не достиг уровня начала прошлого года (17,5%).

В Петербурге, где запрет на работу предприятий общественного питания по ночам сняли на два дня позже, доля клиентов с операциями после 23:00 выросла до 6,6%. В начале января показатель составлял 4,8%, а в прошлом году — 8,3%. Средний чек после снятия ограничений также вырос до уровня 2020 года — до 798 руб. по сравнению с 600 руб. в первых числах января. Рост составил 33%. Снятие ограничений не повлияло на спрос на такси в городе, отмечает «СберИндекс».

По данным исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которым ознакомился РБК, средний чек затрат россиян в барах и ресторанах, в том числе работавших ночью, за неделю с 25 по 31 января составил 1450 руб. Это на 5% ниже, чем за недельный период в новогодние выходные 4-10 января. При этом частота покупок и объем продаж в денежном выражении выросли на 10%

В Москве средний чек затрат в барах на последней неделе января составил 1720 руб., что на 4% ниже, чем за период 4-10 января. Частота покупок выросла на 24%, а объем продаж в денежном выражении — на 30%.

В целом по стране в первый месяц года объем продаж в ресторанах и барах оказался ниже прошлогоднего уровня на 22%, а средний чек — выше на 6% (1470 руб). В столице средний чек вырос на 10%, до 1740 руб., а объем продаж сократился на 24%.

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Общество
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

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Как указывают эксперты «Платформы ОФД», смягчение ограничений для ночных заведений незначительно отразилось на оборотах, так как пришлось на конец недели. В связи с увеличением частоты покупок средний чек затрат за одно посещение заведений немного снизился. Аналитики связывают это с тем, что первые посетители ночных кафе и баров приходили в основном с целью ознакомиться с их текущим предложением.

По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, в первые три дня после смягчения ограничений оборот баров, ночных клубов и дискотек в Москве вырос на 40%, количество транзакций увеличилось на треть к предыдущему уикенду. В Санкт-Петербурге оборот баров и количество транзакций выросло на треть к прошлой неделе.

«По нашим оценкам, оборот развлекательных заведений общепита, работающих в том числе по ночам, продолжит расти по мере стабилизации эпидемиологической обстановки в столицах и приближения к весне, которая традиционно вызывает рост интереса к данной индустрии», — заявил РБК руководитель департамента эквайринга и вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

Власти Москвы 27 января отменили запрет на работу ночных заведений. До этого, с середины ноября, клубы, бары, рестораны и караоке не могли принимать посетителей в период с 23:00 до 6:00. Ограничение было введено на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В Санкт-Петербурге заведениям общепита разрешили работать круглосуточно с 30 января.

Авторы
Анна Левинская, Евгения Чернышова, Наталия Анисимова
эксперты кафе рестораны ночные клубы
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