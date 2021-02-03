Эксперты оценили изменение трат россиян после снятия ограничений

По данным «СберИндекса», в Москве после того, как ресторанам и кафе разрешили принимать посетителей по ночам, средний чек вырос на 59%. «Платформа ОФД» отмечает, что по сравнению с новогодними праздниками показатель снизился

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Отмена запрета на работу баров, ресторанов, других предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 вернула москвичам и петербуржцам интерес к ночной жизни, говорится в исследовании лаборатории Сбербанка «СберИндекс», поступившем в РБК.



По их данным, в Москве после снятия ограничений доля клиентов, совершивших транзакцию в кафе или ресторанах в ночное время выросла до 5,7% по сравнению с 4,0% в начале года. В январе 2020 года показатель составлял 5,6%. Средний чек в заведениях общественного питания в это время вырос на 59% — с 796 руб. в начале года до 1 264 руб. в последние выходные января. Годом ранее он был равен 1 176 руб.

На этом фоне увеличилась доля ночных заказов такси: спрос вырос до 15,2% по сравнению с 14,9% до снятия ограничений, но не достиг уровня начала прошлого года (17,5%).

В Петербурге, где запрет на работу предприятий общественного питания по ночам сняли на два дня позже, доля клиентов с операциями после 23:00 выросла до 6,6%. В начале января показатель составлял 4,8%, а в прошлом году — 8,3%. Средний чек после снятия ограничений также вырос до уровня 2020 года — до 798 руб. по сравнению с 600 руб. в первых числах января. Рост составил 33%. Снятие ограничений не повлияло на спрос на такси в городе, отмечает «СберИндекс».

По данным исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которым ознакомился РБК, средний чек затрат россиян в барах и ресторанах, в том числе работавших ночью, за неделю с 25 по 31 января составил 1450 руб. Это на 5% ниже, чем за недельный период в новогодние выходные 4-10 января. При этом частота покупок и объем продаж в денежном выражении выросли на 10%